Înalți oficiali din Turcia, Arabia Saudită și Pakistan se vor întâlni luni la Istanbul pentru o primă reuniune a comitetului în cadrul acordului comun de apărare pe care l-au semnat luna aceasta, a declarat o sursă din Ministerul de Externe al Turciei, relatează Reuters.

„Acordul Comun de Apărare de la Mecca”, semnat pe 7 august, a reunit aliații musulmani sunniți ai SUA, îngrijorați de războiul din Iran și de conflictul regional care a dus la lansarea de rachete iraniene asupra exportatorilor de petrol din Golf.

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Cum funcționează Pactul de la Mecca: Un mecanism de apărare colectivă inspirat de NATO

Acesta are scopul de a consolida descurajarea colectivă împotriva oricărui act de agresiune și prevede că un atac armat împotriva oricăruia dintre cei trei va fi considerat un atac asupra tuturor, similar clauzei de apărare colectivă prevăzute la articolul 5 al NATO.

Miniștrii de externe și ai apărării, precum și șefii de stat major, ai celor trei țări vor participa la reuniunea de la Istanbul, a declarat sursa din minister.

„Problemele de securitate internațională vor fi pe ordinea de zi”, a declarat sursa, discuțiile urmând să acopere consolidarea capacităților de apărare, o mai mare interoperabilitate între forțele lor armate și aprofundarea cooperării în industria de apărare, inclusiv producția și dezvoltarea în comun.

Îngrijorări comune privind Israelul și Iranul

Cele trei națiuni împărtășesc îngrijorări cu privire la pozițiile militare ale Israelului și ale Iranului șiit revoluționar, în timp ce aliatul de lungă durată al SUA se luptă să limiteze tulburările regionale care au provocat o criză energetică globală.

La șase luni după ce SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului, negocierile sunt într-un impas, iar administrația președintelui Donald Trump și-a intensificat eforturile de a pedepsi financiar Iranul cu ceea ce a numit o „Ziua Z economică”.

Turcia, care are a doua cea mai mare forță militară a NATO, a declarat că pactul cu Pakistanul înarmat cu arme nucleare și Arabia Saudită, principalul exportator de petrol, este deschis extinderii cu Egiptul ca potențial candidat și nu urmărește să înlocuiască alianțele existente.