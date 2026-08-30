Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit, duminică, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, cu delegaţia Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de Mike Rogers (R-Alabama), Preşedintele Comisiei pentru Forţele Armate din Camera Reprezentanţilor a SUA, şi Eric Sorensen (D-Illinois), membru al Comisiei pentru Forţele Armate a Camerei Reprezentanţilor a SUA. Liderul de la Cotroceni a mâncat alături de oficialii americani, la popotă şi a discutat şi a făcut fotografii cu militarii americani.

Nicușor Dan s-a întâlnit cu doi congresmeni americani la Baza „Mihail Kogălniceanu”

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„A fost o plăcere să îi întâlnesc pe congresmanul Mike Rogers, preşedintele Comisiei pentru Forţele Armate din Camera Reprezentanţilor, şi pe congresmanul Eric Sorensen, membru al comisiei, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu (MK) – centrul prezenţei militare americane în România şi o expresie concretă a cooperării noastre în domeniul apărării şi securităţii”, a scris Nicuşor Dan pe platfoma X.

It was a pleasure to meet Congressman @RepMikeRogersAL, Chairman of the House Armed Services Committee, and Congressman Eric Sorensen, member of the Committee, at Mihail Kogălniceanu Air Base (MK) — the hub of the US military presence in Romania and a tangible expression of our… pic.twitter.com/7BFc5zqEnY — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 30, 2026

Potrivit şefului liderului de la Cotroceni, discuţiile au evidenţiat importanţa strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică şi necesitatea de a consolida şi mai mult descurajarea colectivă şi rezilienţa.

„România este pregătită să îşi asume o parte mai mare din propria apărare – prin creşterea angajamentelor noastre şi îndeplinirea acestora”, a subliniat Nicușor Dan.

Șeful statului spune că au trecut în revistă o gamă largă de priorităţi în cadrul Parteneriatului strategic dinamic, reafirmând angajamentul comun de a promova cooperarea în domeniul economiei, al industriei de apărare, al energiei, al infrastructurii, al mineralelor critice şi al tehnologiilor emergente.

„Consolidarea şi extinderea prezenţei economice şi militare a SUA în România reprezintă o prioritate – pentru parteneriatul nostru bilateral, pentru securitatea regiunii Mării Negre şi pentru unitatea Alianţei Transatlantice”, subliniază el.

Nicușor Dan a mâncat la popotă şi s-a fotografiat cu soldaţii americani

Potrivit imaginilor postate de Administrația Prezidențială, Nicușor Dan a luat masa la popotă, alături de oficialii americani, ministrul Apărării, Radu Miruţă şi consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, și a discutat cu soldaţii americani.

Sursa foto – video: Administrația Prezidențială