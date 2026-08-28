Lupta subterană dintre Nicușor Dan și partidul pe care l-a înființat, USR, este tot mai evidentă, apreciază jurnalistul Doru Bușcu. Invitat în emisiunea Ai Aflat!, invitatul lui Ionuț Cristache a explicat de ce șansele ca actualul președinte să încerce o preluare ostilă a USR sunt minime, căci ar fi o eroare strategică. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Chestionat de moderatorul emisiunii ce consecințe va avea rivalitatea dintre șeful statului și partidul care l-a adus în prim-planul politicii, jurnalistul și publicistul Doru Bușcu a argumentat că USR a conștientizat că nu mai are un aliat în Nicușor Dan.

„ USR și-a identificat bine dușmanii ”

Ionuț Cristache: Care e efectul politic? În ideea în care s-a încercat, dacă vrei, o smulgere a USR-ului din ghearele actualei conduceri. Ca să-l pui pe tavă într-o viitoare ecuație?

Doru Bușcu: Niciun efect. O fi, dar eu cred că USR-ul și-a identificat bine dușmanii. Adică nu cred că mai are iluzii și nu cred că mai are iluzia că cei care au declarat că îi sunt prieteni… Cu PSD-ul s-au lămurit, că nici n-au fost vreodată. Cu Nicușor e o chestie. Chiar dacă să spunem că nu promulgă legea, inamiciția rămâne. Ei sunt în ciocnire și nici Nicușor…

Intransigența USR nu se mai regăsește în gândirea lui Nicușor Dan

Doru Bușcu: Cred că chiar și atunci când gândește cu capul lui, că dacă se mai întâmplă asta și nu este dublată gândirea sau nu este portată pe umerii gândirii lui Pahonțu, cred că Nicușor nu este interesat atât de tare de USR. Pentru că USR are un tip de intransigență care intră în conflict cu convingerile pe care Nicușor le-a scos în ultima vreme pe masă.

O criză politică amplificată de duelul Nicușor Dan – USR

Ionuț Cristache: De actualul USR poate nu e interesat, dar de ce poate deveni USR-ul și anume un partid docil care să răspundă la ordinele, poate ale lui, poate ale altora? De ce nu? Tu ai zis să repetate rânduri și eu ți-am dat dreptate. Fără un partid, nu poți să ai o operă politică.

Doru Bușcu: Dar nu poți să o faci cu ostilitate. Nu poți să faci un hostile takeover la USR, care se va vedea din avion și partidul să îți mai fie loial.

Ionuț Cristache: Păi ai încercat la PNL. De ce n-ai încercat la partidul pe care l-ai înființat tu?

Doru Bușcu: Și n-a reușit la PNL. Și a zis nu mai facem la vedere acum. Hai cu legea integrității. Pentru că dacă el încearcă să facă un fel de schemă Veștea la USR, aceia se vor replia, populația va trece de partea lor, pentru că sunt sub atac, sub agresiune și Nicușor va pierde și USR se va întări.