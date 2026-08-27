Erodarea statutului de hegemon mondial al SUA, statut care a dominat geopolitica ultimelor decenii, este evidentă odată cu războiul din Iran, a declarat analista de politică externă Ioana Constantin-Bercean în cadrul emisiunii Ai Aflat! Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Poziția de lider mondial al Statelor Unite, deținută încă din timpul Războiului Rece, se clatină pe zi ce trece, marcând o mare schimbare de paradigmă pe harta mondială.

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America folosește forța militară pentru a se afirma mondial

Schimbarea este tot mai vizibilă, odată cu eșecul Administrației Trump de a soluționa în favoarea sa războiul din Orientul Mijlociu, a punctat specialistul în politică externă Ioana Constantin-Bercean. Totuși, America rămâne lidera militară a planetei.

„Cred că o evaluare mult mai clară sau mai limpede, privind retrospectiv, ar fi aceea că America a intrat în acest război pentru că este și tipul de comportament al unui hegemon în declin. Care totuși are cea mai mare putere militară, folosește forța militară pentru a se reafirma internațional, pentru a-și reconsolida sau redefini statutul acela de primus inter pares (n.r. – primul între egali)”.

China, victima sancțiunilor economice ale SUA

Ca efect colateral al sancțiunilor economice dictate de Casa Albă, China resimte cel mai mult aceste penalități îndreptate contra Iranului.

„Sigur că în plan secundar putem să ne uităm și spre China, dacă a dorit într-adevăr să rănească și China în vreun fel sau altul. Victima acestui regim de sancțiuni ar fi în primul rând China. Sigur, și Turcia și multe alte state, inclusiv state europene. Toate aceste lucruri au fost studiate, analizate și vin din istorie. Ne uităm la acest război și dacă nu înțelegem ceea ce a însemnat războiul Irak-Iran, nu avem cum să înțelegem ce se întâmplă acum”.

Iranul, nu SUA, promovează modelul de forever war

Din perspectiva analistei, deși se consideră la unison că Statele Unite s-au înrolat într-un război nesfârșit după modelul Irak, în realitate Iranul este combatantul care aplică acest concept tactic.