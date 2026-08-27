Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Trump, împăratul e gol. Ioana Constantin-Bercean: America a intrat în războiul din Iran ca un hegemon în declin

Trump, împăratul e gol. Ioana Constantin-Bercean: America a intrat în războiul din Iran ca un hegemon în declin

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Erodarea statutului de hegemon mondial al SUA, statut care a dominat geopolitica ultimelor decenii, este evidentă odată cu războiul din Iran, a declarat analista de politică externă Ioana Constantin-Bercean în cadrul emisiunii Ai Aflat! Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Poziția de lider mondial al Statelor Unite, deținută încă din timpul Războiului Rece, se clatină pe zi ce trece, marcând o mare schimbare de paradigmă pe harta mondială.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

America folosește forța militară pentru a se afirma mondial

Schimbarea este tot mai vizibilă, odată cu eșecul Administrației Trump de a soluționa în favoarea sa războiul din Orientul Mijlociu, a punctat specialistul în politică externă Ioana Constantin-Bercean. Totuși, America rămâne lidera militară a planetei.

Cred că o evaluare mult mai clară sau mai limpede, privind retrospectiv, ar fi aceea că America a intrat în acest război pentru că este și tipul de comportament al unui hegemon în declin. Care totuși are cea mai mare putere militară, folosește forța militară pentru a se reafirma internațional, pentru a-și reconsolida sau redefini statutul acela de primus inter pares (n.r. – primul între egali)”.

China, victima sancțiunilor economice ale SUA

Ca efect colateral al sancțiunilor economice dictate de Casa Albă, China resimte cel mai mult aceste penalități îndreptate contra Iranului.

Sigur că în plan secundar putem să ne uităm și spre China, dacă a dorit într-adevăr să rănească și China în vreun fel sau altul. Victima acestui regim de sancțiuni ar fi în primul rând China. Sigur, și Turcia și multe alte state, inclusiv state europene. Toate aceste lucruri au fost studiate, analizate și vin din istorie. Ne uităm la acest război și dacă nu înțelegem ceea ce a însemnat războiul Irak-Iran, nu avem cum să înțelegem ce se întâmplă acum”. 

Iranul, nu SUA, promovează modelul de forever war

Din perspectiva analistei, deși se consideră la unison că Statele Unite s-au înrolat într-un război nesfârșit după modelul Irak, în realitate Iranul este combatantul care aplică acest concept tactic.

Foarte multă lume merge înspre partea aceasta de analiză în care vorbește că America a intrat într-un no forever war sau un război nesfârșit așa cum s-a vorbit despre Afganistan și Irak. Cred că pagubele și de imagine și strategice ale Americii ar fi fost mult mai mici dacă acesta ar fi fost un război din acesta de anduranță, de 20 de ani în Iran, cum a fost în Afganistan și Irak, decât să se fi întâmplat în 6-7 luni, ceea ce noi am văzut că s-a întâmplat. Pentru că lumea s-a uitat înspre America și a zis, au început un alt forever war. Dar aproape nimeni, cu mici excepții notabile, nu s-a uitat înspre marea strategie a Iranului. Iranul este pregătit pentru un forever war și noi refuzăm, nu noi, în general la nivel analitic, cel puțin intern această idee nu este luată în calcul”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Cine profită de criza din Orientul Mijlociu? Ioana Constantin-Bercean: China este principala câștigătoare a războiului din Iran
12:19
Cine profită de criza din Orientul Mijlociu? Ioana Constantin-Bercean: China este principala câștigătoare a războiului din Iran
EXCLUSIV Este Iran mai rău pentru SUA decât Afganistan? Analista de politică externă Ioana Constantin-Bercean explică unde greșesc americanii
18:08
Este Iran mai rău pentru SUA decât Afganistan? Analista de politică externă Ioana Constantin-Bercean explică unde greșesc americanii
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 27 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
17:31
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 27 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Sociologul Mirel Palada dă verdictul în cazul legii Fritz: USR a dat foc la țară pentru un singur om
16:28
Sociologul Mirel Palada dă verdictul în cazul legii Fritz: USR a dat foc la țară pentru un singur om
EXCLUSIV Cristoiu demontează discursul USR: Cine e Dominic Fritz? Și Napoleon a plecat, care e problema?
15:33
Cristoiu demontează discursul USR: Cine e Dominic Fritz? Și Napoleon a plecat, care e problema?
EXCLUSIV Ponta îl desființează pe Dominic Fritz: Așa un populism grețos n-am auzit la niciun politician român
12:04
Ponta îl desființează pe Dominic Fritz: Așa un populism grețos n-am auzit la niciun politician român
Mediafax
Germania blochează extrădarea unui român condamnat pentru jaf. Judecătorii invocă situația din închisorile din România
Digi24
VIDEO. Italia: Momentul în care un elicopter agață cablurile unei telecabine și explodează în aer
Cancan.ro
Filmul tragediei în care Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu, s-a stins. Ce s-a întâmplat pe 25 august, la ora 21:00
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Adevarul
Declarație-șoc din Ucraina: „Cred că pierdem războiul”. Răspunsul unui general NATO
Mediafax
Diana Buzoianu atacă PSD: „Se poate să treacă legi într-o singură zi”. Miza: mandatele a 8.000 de consilieri locali și județeni
Click
Ce iubesc și ce urăsc turiștii străini la țara noastră. „Traficul este atât de rău, încât poate dura chiar și cinci ore să ajungi”
Digi24
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Cancan.ro
Ea este Victoria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, care a murit la 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii vor să „pensioneze” Defender cu un SUV interesant. Modelul vine în România toamna asta
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Oamenii de știință au injectat, în premieră, mitocondrii din piciorul unei femei, în ochi
ECONOMIE CentralBanking.com: Cum afectează inteligența artificială deciziile băncilor. Analiza detaliată realizată de prim-viceguvernatorul BNR Leonardo Badea
14:11
CentralBanking.com: Cum afectează inteligența artificială deciziile băncilor. Analiza detaliată realizată de prim-viceguvernatorul BNR Leonardo Badea
FLASH NEWS 11 instituţii au decis să construiască un dig scurt de piatră care să menţină cota Dunării pentru răcirea centralei de la Cernavodă
13:57
11 instituţii au decis să construiască un dig scurt de piatră care să menţină cota Dunării pentru răcirea centralei de la Cernavodă
TENSIUNI Locuitorii din Ceuta s-au revoltat împotriva imigranților și au luat cu asalt taberele acestora amenajate pe plajă
13:54
Locuitorii din Ceuta s-au revoltat împotriva imigranților și au luat cu asalt taberele acestora amenajate pe plajă
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, în vizită la Episcopia Basarabiei de Sud. Ce cadou a primit președintele României
13:50
Nicușor Dan, în vizită la Episcopia Basarabiei de Sud. Ce cadou a primit președintele României
EXCLUSIV Sondaj. Cititorii Gândul se alătură demersului lui David Popovici și cer Guvernului Bolojan deblocarea banilor pentru medaliații olimpici ai României
13:42
Sondaj. Cititorii Gândul se alătură demersului lui David Popovici și cer Guvernului Bolojan deblocarea banilor pentru medaliații olimpici ai României
DEZVĂLUIRI Șeful spionajului extern al Rusiei confirmă că a avut discuții cu directorul CIA la Moscova
13:31
Șeful spionajului extern al Rusiei confirmă că a avut discuții cu directorul CIA la Moscova

Cele mai noi

Trimite acest link pe