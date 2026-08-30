O fetiță de etnie romă în vârstă de 5 luni a fost răpită în noaptea de 29 spre 30 august dintr-un centru de plasament din provincia Caserta, în apropiere de Napoli. Pe lângă aceasta, și ceilalți patru frați ai ei ar fi fost duși în România.

Cazul a declanșat o alertă în Italia deoarece autoritățile suspectează că întreaga operațiune a fost planificată de familie pentru a transfera ilegal copiii în România.

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Fetița de cinci luni a fost luată în timpul nopții de mai multe persoane îmbrăcate în salopete închise la culoare dintr-un centru de plasament, unde copilul fusese plasat de autoritățile judiciare după ce fusese găsit într-o tabără de romi printre gunoaie. Suspecții au imobilizat și amenințat personalul de serviciu al centrului, au luat fetița din pătuț și au fugit cu o mașină neagră care îi aștepta afară.

Fetița fusese retrasă din grija părinților cu aproximativ 40 de zile în urmă, printr-o decizie a Tribunalului pentru Minori. Din investigațiile preliminare ale carabinierilor, reiese că ceilalți patru frați mai mari ai bebelușului fuseseră deja luați de familie și, cel mai probabil, scoși ilegal din Italia cu destinația România pentru a nu fi preluați de asistenții sociali.

Principalii suspecți sunt membrii familiei biologice și apropiații acestora care au apelat la acest gest pentru a evita pierderea custodiei impusă de statul italian. Poliția de Frontieră italiană și structurile de cooperare internațională, inclusiv poliția din România, au fost alertate imediat pentru a monitoriza punctele de trecere a frontierei și autostrăzile care duc spre estul Europei.

Un caz similar s-a întâmplat la jumătatea lunii august, atunci când o femeie de origine română a fost arestată pe autostrada A1 din Italia în timp ce fugea cu nepoata ei de 10 zile, răpită tot pe fondul pierderii custodiei.