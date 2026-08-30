Un accident rutier grav, urmat de incendiu, a avut loc pe Drumul Expres 12 Craiova-Pitești, la kilometrul 114, sens spre București. O mașină a luat foc, după ce s-a izbit de parapet. Cele două persoane care se aflau în autoturism au reușit să se evacueze pe cont propriu înainte de ajungerea forțelor de intervenție.

Un incident rutier, urmat de incendiu, a avut loc pe Drumul Expres 12 Craiova-Pitești, duminică după-amiază, 30 august. O mașină a luat foc, după ce s-a izbit de un parapet. Intervin pompierii de la Secția Costești cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat. Ocupanții mașinii au reușit să se salveze la timp. S-au evacuat pe cont propriu înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

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Cele două persoane din mașină s-au evacuat pe cont propriu

Paramedicii SMURD au asistat două persoane, una de sex masculin (72 de ani) și una de sex feminin (52 de ani), care, în urma evaluării, au refuzat transportul la spital. Ocupanții vehiculului au reușit să se evacueze pe cont propriu înainte de ajungerea forțelor de intervenție. Autoritățile au mai asigurat și măsuri specifice până la înlăturarea oricărui pericol. Mașina a ars în totalitate, transmite ISU Argeș.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe DEX 12 Pitești – Craiova, în apropierea localității Oarja, județul Argeș, după ce un autoturism a acroșat glisiera mediană a drumului.

În urma impactului, acesta a luat foc. Ocupanții vehiculului s-au autoevacuat la timp. Incendiul a fost lichidat de echipajele de pompieri.

Traficul rutier este blocat pe sensul de mers spre Pitești, iar circulația a fost deviată pe DN 65. Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 17:00”, transmite Centrul Infotrafic.

Ruta ocolitoare este: DEx 12 – DN 65 G ieșire Albota – DN 65 – DN 65 B – A1.

Foto: ISU Argeș