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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Lia Bugnar
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Lia Bugnar
Redacția Gândul
Publicat:
23.11.2026, 20:57
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Invitata emisiunii este Lia Bugnar
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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Lia Bugnar
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