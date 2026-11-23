Scriitorul Ion Cristoiu a desființat videoclipul premierului Luca Niculescu, în care acesta își rememorează trista copilărie derulată în anii comunismului. Niculescu pur și simplu minte, apreciază cunoscutul publicist, care a trăit integral Epoca de Aur.

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Într-un dialog cu moderatorul emisiunii Ai Aflat!, Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a făcut o analogie între propria experiență din perioada comunistă și cea prezentată de premierul Nicuscu sub forma unei copilării triste, cenușii, marcată de foamete, frig și cenzură.

Cristoiu: Minte cu nerușinare

Ion Cristoiu a argumentat că, ținând seama de profesiile părinților actualului premier, era practic imposibil să fie adevărate lipsurile evocate de premier în clipul difuzat pe TikTok.

„Dacă vreți să spun, minte cu nerușinare. Ce era maică-sa? Contabilă? Domnule, înțelegeți că nu astea… Dom’le, stați! Și nu avea ce mânca o contabilă? Maică-sa face mișto? Ce era taică-su? Tehnician-constructor. Păi dacă era, cum zice el, cu origine nesănătoasă, maică-sa spăla scările. Cum poate să mintă așa? Da, într-adevăr, ceea ce spune el, face o confuzie. Adică el era atât de exploatat, familia lui, cu maică-sa contabilă… Încă o dată, nu era spălătoreasă. Cu perioada de după 85, când toți ședeam (n.r. – la cozile ceaușiste). Ce zice el, am fost și eu și toți. Nu poți să minți, să spui că el nu avea ce mânca pentru că maică-sa era contabilă? Domnule, râde lumea, o lume întreagă, cei care știu”.

„ Știți ce însemna contabil pe vremea comunismului? ”

Astfel, oamenii cu o anumită condiție socială se bucurau de unele privilegii, în perioada Ceaușescu, neîmpărtășind lipsurile marii mase populației, a mai punctat invitatul.

Ion Cristoiu: Taică-său era tehnician constructor, nu era bodyguard, cum sunt unii care sunt ingineri acum. Nu era. Adică nu poți să minți… Și apoi e o prostie, domnule Cristache. Toate astea, că mânca pâine cu mustar. Și? Toți stăteam la cozi…

Ionuț Cristache: Păi și nu era bine. Nu era sănătos, asta zice.

Ion Cristoiu: Nu, domnule Cristache, am atras atentia, el minte. Nu poate să îmi spună că nu avea ce mânca pentru că maică-sa era contabilă. Face mișto de noi? Știți ce însemna contabil pe vremea comunismului? Că mai și fura. Era contabilă, domnule.