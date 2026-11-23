După ce au abandonat-o în plină campanie electorală, i-au retras sprijinul politic pentru a-l susține pe Nicușor Dan și au împins-o spre ieșirea din fruntea partidului, liderii USR și-au adus brusc aminte de Elena Lasconi. La aproape doi ani de la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, Dominic Fritz invocă acum faptul că fosta președintă a partidului ajunsese în turul al doilea și cere explicații despre anularea scrutinului.

Reacția liderului USR vine după ce AUR a prezentat, luni seară, 23 noiembrie 2026, propriul raport privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, un document de peste 400 de pagini. Dominic Fritz a calificat demersul drept o acțiune de imagine a partidului condus de George Simion, dar a profitat de ocazie pentru a readuce în discuție rezultatul obținut de Elena Lasconi.

„Încă o schemă de marketing lansată de AUR în seara asta: «propriul raport referitor la anularea alegerilor prezidenţiale din 2024»”, a transmis președintele USR.

Acesta a continuat cu o referire la fosta sa colegă de partid, pe care conducerea USR a abandonat-o politic în primăvara anului 2025.

„Adevărul e că la 2 ani de la acel moment – în care candidata USR, Elena Lasconi, era în turul 2 – nu știm ce s-a întâmplat. Nu e o rană deschisă doar pentru unii. S-au anulat atunci voturile nu pentru un singur candidat, ci ale tuturor românilor”, a afirmat Fritz.

Elena Lasconi, bună pentru amintirile USR, dar nu și pentru susținerea partidului

Declarația lui Dominic Fritz are o doză evidentă de ironie politică, dacă este pusă în contextul evenimentelor din 2025.

Elena Lasconi fusese candidata USR care reușise să ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, alături de Călin Georgescu. Performanța sa electorală a fost însă anulată odată cu decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024.

Câteva luni mai târziu, când alegerile prezidențiale au fost reluate, chiar liderii USR au decis să-i întoarcă spatele.

Pe 9 aprilie 2025, conducerea formațiunii a anunțat retragerea sprijinului politic și financiar pentru candidatura Elenei Lasconi, preferând să-l susțină pe independentul Nicușor Dan.

Dominic Fritz s-a numărat printre principalii susținători ai acestei schimbări de strategie, argumentând la vremea respectivă că Lasconi nu mai avea șanse reale să ajungă în turul al doilea.

Deși Elena Lasconi a refuzat să renunțe la candidatură, ruptura de propriul partid a devenit ireversibilă. După rezultatul slab obținut la scrutinul din mai 2025, aceasta și-a dat demisia din funcția de președinte al USR, pe 5 mai.

Beneficiarul schimbării de conducere a fost chiar Dominic Fritz, care a preluat inițial interimar partidul și a fost ulterior ales și validat în funcția de președinte.

Cu alte cuvinte, Elena Lasconi a rămas fără susținerea formațiunii pe care o conducea, iar astăzi numele ei este din nou folosit de liderii USR pentru a denunța nedreptățile electorale din 2024.

Fritz acuză și renumărarea voturilor: „Menită să oprească valul USR”

În mesajul său, Dominic Fritz nu s-a limitat la anularea alegerilor prezidențiale, ci a readus în discuție și decizia de renumărare a voturilor, dispusă de Curtea Constituțională pe 28 noiembrie 2024.

„Nici să nu uităm că decizia de anulare a venit după cea de renumărare a tuturor voturilor, menită să oprească valul USR înainte de alegerile parlamentare. Ultima săptămână de campanie a fost dusă cu narativul «cine știe, poate totuși a intrat Ciolacu în locul Elenei Lasconi»”, a susținut liderul USR.

Afirmația potrivit căreia renumărarea ar fi urmărit blocarea ascensiunii USR reprezintă interpretarea politică a lui Fritz, nu o intenție demonstrată oficial.

Președintele USR consideră însă că atât renumărarea voturilor, cât și anularea ulterioară a scrutinului necesită explicații suplimentare din partea instituțiilor statului.

Atac la Nicușor Dan: „Tăcerea Președintelui este pământul fertil” pentru George Simion

Dominic Fritz și-a îndreptat criticile și către Palatul Cotroceni, condus în prezent de Nicușor Dan, tocmai politicianul pentru care USR a renunțat la susținerea Elenei Lasconi.

„În loc de explicații despre aceste două ingerințe brutale în procesul democratic, avem o tăcere inexplicabilă și tot mai apăsătoare care vine de la Cotroceni”, a declarat Fritz.

Liderul USR susține că lipsa unor clarificări complete din partea președintelui favorizează discursul politic al AUR.

„Tăcerea lentă a Președintelui este pământul fertil pe care grădinarul-șef George Simion crește teoriile conspiraționiste”, a afirmat acesta.