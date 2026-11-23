Actualul premier Luca Niculescu nu își exercită funcția, deși este plătit din bani publici în acest sens, iar Cabinetul său este în realitate o escrocherie, un sperjur, a declarat publicistul și analistul politic Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! de luni. Cunoscutul jurnalist a reacționat în urma unui interviu acordat de șeful Executivului pe TikTok. în care fostul diplomat a rememorat o copilărie tristă din comunism.

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Niculescu, acuzat de escrocherie

Invitatul lui Ionuț Cristache a argumentat de ce, din perspectiva sa, premierul Luca Niculescu este plătit degeaha din fonduri publice și nu își respectă angajamentul asumat.

Ion Cristoiu: Eu spun încă o dată, toată această escrocherie că el a acceptat să fie premier cu salariu plin… Opoziția este obligată să depună moțiunile de cenzură. Acest guvern, acest premier este un sperjur. Când l-a desemnat Ilie Bolojan, a fost de acord, dacă nu chiar i-a propus, următorul lucru: Conduce PSD-ul, vezi Grindeanu, și matale te duci și trăncănești sau dormi. În consecință avem unul dintre cele mai mari falsuri din istoria României. E un premier de fațadă care îmi acoperă guvernarea PSD. O escrocherie, da? Unu, el să renunțe la salariu, pentru că azi el trebuia să fie la muncă. Nu este voie, ca Grindeanu, el are dreptate, să discute în birou PSD reforma administrativă și el să bată câmpii. El nici măcar n-a fost la un interviu. Noi îl plătim ca el să facă aceste prostii?

Opoziția, obligată să depună moțiunile de cenzură

Ionuț Cristache: Păi nu, stați un pic. Ăia de-l filmează, de-i fac editare, montaj, cu imagini de arhivă, din ce bani fac? Cine îi plătește pe ei?

Ion Cristoiu: Asta e, el nu muncește ca premier. Nu înțelegeți că e un sperjur? El nu e premier. E plătit ca premier.

Ionuț Cristache: Păi de ce? Indignați-vă.

Ion Cristoiu: Trebuie să facă (n.r. – opoziția) moțiuni de cenzură. Parlamentul nu a votat acest guvern. A votat un guvern în care el muncea. Și acum descoperim după o lună că a fost o escrocherie. Pentru ca Bolojan să poată să treacă acest guvern, s-a făcut un guvern PSD, condus de Neacșu și de Grindeanu și care conduce? Și omul ia bani degeaba. El trebuie să dea socoteală. A fost de acord cu această escrocherie? Chestia e o escrocherie, nu vă supărați. Eu nu mă pot duce mâine într-un Boeing, zic că îl conduc și eu mă duc de fațadă.

Ionuț Cristache: Corect.

Cristoiu desființează afirmațiile premierului despre Epoca de Aur

În altă ordine de idei, Ion Cristoiu l-a acuzat pe fostul jurnalist de afirmații false despre perioada comunistă.