Cristi Borcea, unul dintre cele mai cunoscute personaje din showbiz-ul românesc, a fost surprins în ipostaze neașteptate, după o vizită la un celebru medic estetician.

În timp ce părăsea clinica unui cunoscut medic estetician, Cristi Borcea a fost surprins de reporterii CANCAN și a atras atenția printr-un detaliu cu totul inedit. Omul de afaceri apare în imagini purtând ochelari de soare și șapcă, dar nu acestea sunt lucrurile care au ieșit în evidență.

Fostul președinte executiv al clubului Dinamo București poartă o mască albă pe față care se aplică de obicei după un peeling sau după un tratament facial, potrivit sursei citate anterior.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„Sunt operat. Sunt un om asumat”

Nu este prima intervenție estetică prin care a trecut Cristi Borcea. Acesta a povestit în repetate rânduri că s-a lăsat pe mâna medicilor esteticieni și că a apelat la diverse proceduri. Fostul șef de la Dinamo a recunoscut și a spus că nu are nicio problemă să vorbească despre acest subiect.

În plus, Cristi Borcea a explicat că, pentru a-și menține aspectul, apelează periodic la tratamente precum botoxul și injecțiile cu acid, considerând că este normal să aibă grijă de felul în care arată.

„Sunt operat. Sunt un om asumat. Toată viața am fost așa. Și cu femeile, și cu fotbalul. Cu toate. Da, sunt operat. Am lifting. Pielea întinsă. Da, da. (n.r. și îți bagi și acid?) Da, da, cum să nu. La trei luni de zile, botox, acid, păi cum? Da! (…) Tot ce e nou fac! Botox, acid hialuronic, Morpheus tot. Nu mi-e frică deloc! Am făcut și minilifting. Nu doare deloc. Mi-am pus și păr. Acum 20 de ani mi-am pus prima dată. Acum mi-am pus cinci sute de fire. Să nu se vadă diferența. E ieftin!”, a declarat Borcea, potrivit Fanatik.

Sursă foto: CANCAN