Invitat la emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul Doru Bușcu a povestit un episod din 2023, în care Marian Neacșu, pe atunci secretar general al Guvernului condus de Marcel Ciolacu, a fost singurul reprezentant al Executivului care l-a ascultat și a găsit o soluție pentru a sprijini un grup de liceeni români. Tinerii construiseră doi sateliți funcționali, însă aveau nevoie de finanțare pentru a-i trimite pe orbită. Urmăriți emisiunea integrală pe YouTube.

Doru Bușcu a relatat că a încercat să obțină sprijin financiar din partea mai multor companii private și instituții ale statului, însă demersurile sale nu au dat roade. În cele din urmă, Marian Neacșu a fost cel care a răspuns solicitării și a contribuit la găsirea unei soluții pentru ca proiectul elevilor să poată fi dus la capăt.

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Jurnalistul a explicat că proiectul avea o miză importantă pentru România, în condițiile în care încercările anterioare ale statului român de a dezvolta proiecte similare nu avuseseră succes. Pentru lansarea sateliților pe orbită era nevoie însă de sume importante, iar Bușcu a încercat să găsească finanțare prin intermediul companiilor private și al reprezentanților Guvernului.

„În vremea guvernului Ciolacu, un grup de copii de liceeni reiau această poveste și au trimis pe orbită primii doi sateliți funcționali ai României. România n-avea sateliți până acum. Eu, sigur că sprijineam copiii și încercam să adun bani. Erau extrem de costisitoare aceste proiecte. Și după ce m-am dus la mai multe companii private, unii mi-au dat câte 5.000 de euro, era vorba de sute de mii, atât costau aceste proiecte. M-am dus pe rând, am luat ministrul Cercetării”, a povestit Doru Bușcu.

Doru Bușcu a subliniat că proiectul era unul de prestigiu pentru România, mai ales în condițiile în care instituțiile statului, universitățile și ministerele nu reușiseră anterior să ducă la bun sfârșit un asemenea demers.

„Era o chestie de mare prestigiu pentru România, în timp ce statul român încercase cu universitățile, Ministerul de Interne, Apărarea și nu reușiseră. Au trimis satelitul Goliad, care n-a trimis niciun piuit. Dar niște copii, în subsolul unei case, au făcut doi sateliți”, a mai relatat jurnalistul.

Marian Neacșu, singurul care i-a răspuns lui Doru Bușcu: „A făcut pe dracul în patru”

În încercarea de a găsi finanțarea necesară, Bușcu a apelat și la Marian Neacșu, care ocupa atunci funcția de secretar general al Guvernului. Jurnalistul a povestit că acesta a fost singurul reprezentant al Executivului care i-a răspuns la telefon, l-a invitat la o discuție și a încercat să găsească o soluție. Potrivit jurnalistului, Marian Neacșu a reușit să obțină aproximativ 15.000-18.000 de dolari.

„Neacșu este singurul care a răspuns la telefon, care m-a invitat și mi-a spus despre ceva. Și trebuia plătit zborul în avans și era nevoie de niște bani, nu mulți, dar trebuie să spun că Neacșu a făcut pe dracul în patru și a dat 15.000 sau 18.000 de dolari”, a povestit Bușcu.

„România, și cu ajutorul lui Marian Neacșu, a ajuns să trimită sateliții pe orbită”

Doru Bușcu a povestit că Marian Neacșu, spre deosebire de ceilalți reprezentanți ai statului, a avut disponibilitatea de a-l asculta pentru a găsi o rezolvare. Chiar dacă nu avea pe loc un răspuns concret, Marian Neacșu i-a promis lui Bușcu că va încerca să găsească o rezolvare.

„Ceilalți miniștri ne-au trântit ușa în nas. Neacșu a stat calm, m-a ascultat. Și a zis: «Găsim o soluție». Nu știa cum, dar a spus: «Îți promit că găsim o soluție». Și a găsit-o”.

Marian Neacșu va coordona 15 ministere. Premierul Luca Niculescu i-a lăudat experiența administrativă

Amintirea lui Doru Bușcu vine în contextul în care Marian Neacșu a primit noi atribuții în cadrul Guvernului. Decizia premierului Luca Niculescu prin care sunt stabilite atribuțiile vicepremierului a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial al României, Neacșu urmând să coordoneze 15 ministere.

Premierul Luca Niculescu a vorbit despre decizia de a-i delega o parte dintre atribuții vicepremierului, pe care l-a descris drept unul dintre cei mai competenți și bine pregătiți oameni din administrația românească.