Ion Cristoiu a avut o primă reacție după ce Călin Georgescu a fost eliberat din închisoare după 56 de zile și plasat în arest la domiciliu. Publicistul și analistul politic anticipează că primul mesaj public al fostului candidat la alegerile prezidențiale va fi unul despre iertare. Invitat în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Cristoiu a explicat că Georgescu își va păstra registrul creștin și nu va adopta un discurs pragmatic după cele aproape două luni petrecute în spatele gratiilor. Urmăriți emisiunea integrală pe YouTube.

Întrebat de Ionuț Cristache cum comentează decizia Curții de Apel București, care a respins contestația procurorilor DIICOT și a menținut măsura arestului la domiciliu pentru Călin Georgescu, Ion Cristoiu a spus că adevărata problemă nu a fost eliberarea, ci arestarea fostului prezidențiabil.

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„Grav e că l-au arestat, că l-a eliberat nu e nicio bucurie, normal”, a spus Ion Cristoiu.

Cristoiu a susținut că situația lui Călin Georgescu nu se rezumă la măsura preventivă și la cele două luni petrecute în arest. În opinia publicistului, fostul candidat rămâne o prezență puternică în conștiința unei părți a publicului.

„Problema e că el este în conștiință și nu îl pot scoate. Ne pierdem timpul. Nu poate să-i ia locul Nicușor Dan sau Luca Niculescu”, a afirmat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Primul mesaj al lui Călin Georgescu va fi iertarea”

Întrebat ce mesaj crede că va transmite Călin Georgescu după ieșirea din arestul preventiv, Ion Cristoiu a anticipat că fostul prezidențiabil nu își va schimba discursul și va pune accent pe credință și iertare. De asemenea, publicistul a exclus varianta unui mesaj pragmatic.

„Primul mesaj va fi că Dumnezeu le vede pe toate. Așa cred că va fi”, a spus Ion Cristoiu.

Ulterior, întrebat dacă Georgescu ar trebui să adopte o atitudine iertătoare, Cristoiu a fost categoric: „Nu, va fi iertarea”.

Publicistul și-a explicat afirmația prin exemplele lui Gandhi și ale primilor creștini, despre care a spus că au învins prin iertare, nu prin revoltă.

„Păi Gandhi a bătut cu iertarea. Primii, creștinismul a bătut Imperiul Roman cum? Cu iertarea, nu-i așa?”, a declarat Ion Cristoiu.

Călin Georgescu a fost eliberat din închisoare după 56 de zile

Călin Georgescu a fost eliberat din arestul preventiv – după 56 de zile – și plasat în arest la domiciliu, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel București. Magistrații au respins contestația procurorilor DIICOT și au menținut soluția Tribunalului București, care dispusese înlocuirea măsurii preventive.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale părăsește astfel Arestul Central al Poliției Capitalei, după aproape două luni petrecute în spatele gratiilor. Problemele sale judiciare sunt însă departe de a se fi încheiat, Georgescu fiind vizat de cinci dosare penale, dintre care trei au fost deja trimise în judecată.