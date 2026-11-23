Toni Neacșu anunță că este dispus să se alăture proiectului AUR pentru modificarea legii care a permis anularea alegerilor din 2024. Avocatul își oferă public sprijinul și expertiza pentru inițiativa anunțată de deputata AUR Laura Gherasim, care vizează constitutirea unei comisii mixte pentru corectarea cadrului legislativ.

Într-o postare publicată pe Facebook, avocatul a explicat că susține inițiativa AUR și că este pregătit să contribuie la elaborarea modificărilor legislative.

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„La prezentarea raportului AUR privind anularea alegerilor dna deputat Laura Gherasim a anunțat că va solicita constituirea unei comisii mixte care să corecteze legislația care a făcut posibilă anularea alegerilor. Pentru asta anunț public că le stau la dispoziție cu toată energia și cunoștințele mele. Este și soluția mea”, a transmis Toni Neacșu.

Toni Neacșu critică criteriile de eligibilitate stabilite de CCR în 2024

În opinia avocatului, deciziile CCR din octombrie și decembrie 2024 au introdus criterii de eligibilitate care nu se regăseau în legislație. Neacșu vorbește despre noțiunile de „loialitate față de Constituție” și „realitatea jurământului”, despre care spune că pot permite interpretări arbitrare și în cazul unor viitoare candidaturi.

„CCR și BEC nu pot fi limitate decât prin legi și reguli clare și explicite, altfel riscăm cenzura votului popular și în 2028 și în 2030. CCR a inventat în 2024 (în octombrie și decembrie) criterii de eligibilitate neprevazute nicăieri, loialitatea față de Constituție și realitatea jurământului, care pot fi extinse ușor, la fel de arbitrar, la orice alegeri și aproape la orice candidatură”.