Ministerul rus de Externe l-a convocat luni pe însărcinatul cu afaceri al Estoniei la Moscova, Marek Ühtegi, pentru a protesta oficial față de decizia Tallinnului de a-și închide granița terestră cu Rusia. Această escaladare diplomatică vine ca urmare a acuzațiilor autorităților estoniene despre un act de sabotaj coordonat de serviciile de informații militare ruse (GRU) asupra unei fabrici de drone de lângă Tallinn.

Diplomația rusă a respins categoric acuzațiile Estoniei și le-a catalogat drept nefondate. De asemenea, Moscova a acuzat statul baltic și Uniunea Europeană de o serie de acțiuni ostile care sunt „pe punctul de a declanșa un război deschis”.

„Diplomatul estonian a fost informat din nou că astfel de acțiuni provocatoare și extrem de periculoase sunt pe punctul de a declanșa un război deschis cu Rusia”, se arată în comunicatul publicat de partea rusă după ce l-a convocat pe diplomatul estonian.

De asemenea, Estonia este acuzată că încearcă să obstrucționeze mișcarea navelor de marfă rusești în Marea Baltică și interzice tranzitul cerealelor rusești și al celor belaruse, solicitând interzicerea limbii ruse și amenințând cu închiderea Bisericii Ortodoxe Ruse din țară.

„Partea rusă își rezervă dreptul de a lua măsuri politice și diplomatice cuprinzătoare menite să protejeze interesele naționale ale Rusiei și drepturile legitime ale cetățenilor săi”, a declarat ministerul.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a negat orice implicare a Rusiei în incidentul menționat de Estonia și a declarat că închiderea frontierei se înscrie într-un nou val de „rusofobie agresivă și neînfrânată” din partea autorităților baltice.

Estonia intenționează să închidă punctele de trecere a frontierei cu Rusia începând cu 1 decembrie, timp de cel puțin șase luni, după ce a acuzat serviciile de securitate rusești de tentativă de atac incendiar asupra unei companii de apărare estone.

Premierul estonian Kristen Michal și ministrul de Externe Margus Tsahkna au anunțat că dețin „dovezi clare” că operațiunea a fost ordonată direct de serviciul de informații militare al Rusiei, ca parte a unui război hibrid menit să intimideze statele europene. De altfel, pe 16 noiembrie, Tallinnul îl convocase la rândul său pe însărcinatul cu afaceri rus pentru a condamna incidentul.

De partea cealaltă, Ministerul de Externe al Estoniei nu a răspuns la toate acuzațiile aduse, dar a negat că permite ca teritoriul său să fie folosit pentru operațiunile militare ucrainene.

„Deși, în general, nu comentăm și nu interacționăm cu discursurile propagandistice rusești, în acest caz putem repeta că Estonia nu a permis niciodată și nu va permite niciodată ca teritoriul său să fie folosit pentru operațiuni militare de către o altă țară”, se arată în comunicat.

Rusia acuză de mult timp Estonia și alte state NATO din regiunea baltică că permit dronelor ucrainene să le folosească spațiul aerian. Dronele ucrainene au intrat frecvent în spațiul aerian NATO, ceea ce, potrivit Kievului, este rezultatul bruiajului semnalelor rusești.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a menționat situația din Estonia, împreună cu o incursiune de săptămâna trecută a rachetelor rusești în Polonia, ca evenimente pe care Alianța le monitorizează și a declarat că are la dispoziție opțiuni de răspuns.

„Observăm situații în Polonia și Estonia etc.”, a spus Rutte. „În ceea ce privește domeniul militar, vom face întotdeauna evaluări ale descurajării și apărării noastre și vom face actualizări acolo unde este necesar”.

Finlanda l-a convocat pe ambasadorul Rusiei din cauza „acțiunilor periculoase și imprudente” ale Rusiei în Europa

Ministerul de externe de la Helsinki l-a convocat luni pe ambasadorul rus după ce un elicopter a încălcat spațiul aerian finlandez sâmbătă după-amiază, în largul coastei Loviisa.

„Condamnăm cu fermitate războiul ilegal de agresiune al Rusiei și escaladarea atacurilor sale împotriva țintelor civile din Ucraina. Suntem solidari cu Danemarca, Polonia și ceilalți parteneri europeni”, a declarat Ministerul de Externe într-o postare pe rețelele de socializare.

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a declarat că incidentul ar fi putut fi legat de „operațiuni de salvare sau monitorizare” care au implicat nava de marfă rusească Sparta II, care a luat foc după ce a fost lovită de drone în Golful Finlandei sâmbătă dimineață, în timp ce naviga spre Kaliningrad.

Polonia urmează să îl convoace pe ambasadorul Rusiei după incidentul cu rachete

În mod similar, Ministerul de Externe al Poloniei intenționează să-l convoace pe ambasadorul rus Gheorghi Mihno în legătură cu încălcarea spațiului său aerian de către trei rachete rusești în timpul atacurilor asupra Ucrainei din 20 noiembrie. Resturi de la rachetele de croazieră Kh-101 au fost găsite în trei locații: Nowy Lipowiec în Voievodatul Lublin și Rudnik nad Sanem și Mołodycz în Voievodatul Subcarpatic.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Maciej Wewiór, a declarat luni jurnaliștilor că „ambasadorul Federației Ruse va fi convocat, dar mai întâi trebuie îndeplinite anumite proceduri, inclusiv de către armată și serviciile de informații”.