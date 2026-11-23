Raportul despre anularea alegerilor prezentat astăzi de AUR are peste 400 de pagini și arată că anularea scrutinului, la doar patru zile după validarea primului tur câștigat de Călin Georgescu, a avut loc fără o cerere depusă în termenul legal, fără concluziile procurorului și fără dovezi care să arate fraudarea votului. Raportul prezintă și posibile ingerințe europene în alegerile din România și susține că serviciile de informații nu ar fi avut dovezi concrete pentru anulare. Raportul a fost prezentat de președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, deputata AUR Laura Gherasim.

Poți citi sinteza integrală a raportului mai jos.

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Alegeri anulate după expirarea termenului legal

Raportul pornește de la o întrebare simplă: ce s-a schimbat între 2 și 6 decembrie 2024? Pe 2 decembrie, prin Hotărârea nr. 31, Curtea Constituțională a României (CCR) a confirmat definitiv rezultatul primului tur, în care au fost exprimate peste nouă milioane de voturi valabile. Patru zile mai târziu, pe 6 decembrie, prin Hotărârea nr. 32, aceeași instanță a anulat întregul proces electoral.

Potrivit documentului, singura regulă din lege care permite anularea alegerilor prezidențiale este articolul 52 din Legea nr. 370/2004. Acesta prevede că anularea se poate face doar dacă există o fraudă dovedită și o cerere depusă în cel mult trei zile de către persoanele care au acest drept. Chiar și atunci, legea permite doar repetarea turului de scrutin cu aceiași candidați, nu reluarea întregului proces de la zero.

Raportul arată că termenul pentru depunerea contestațiilor expirase pe 26 noiembrie 2024, iar pe 6 decembrie nu exista nicio cerere pe rol. Cu toate acestea, judecătorii constituționali au luat decizia din oficiu, în unanimitate, fără a exista punctul de vedere al procurorului.

Rapoartele serviciilor de informații ar fi contrazis ideea de fraudă electorală

Raportul despre anularea alegerilor arată că rapoartele instituțiilor statului conțineau informații care contraziceau ideea unei fraude electorale. Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a raportat că sistemele informatice electorale nu au fost compromise, nota Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a indicat că nu a existat o amplificare artificială pe TikTok până în ziua votului, iar nota Serviciului Român de Informații (SRI) a recunoscut lipsa unor date certe privind identitatea atacatorului sau afectarea rezultatului.

Raportul contestă și cifra de 25.000 de conturi ale lui Călin Georgescu vehiculată în spațiul public, precizând că nota SRI nu indică nicio sursă pentru acest număr. Datele atribuite în același document platformei TikTok se referă la 76 de conturi noi și 1.183 de conturi care au utilizat hashtagul #CG11, iar reprezentanții TikTok auă transmis în scris că nu au primit nicio dovadă privind existența celor 25.000 de conturi.

De asemenea, documentul amintește de campania „Echilibru și Verticalitate”, prezentată în notele declasificate drept similară unei operațiuni rusești, despre care publicația Snoop, citând verificări ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a arătat ulterior că a fost finanțată de Partidul Național Liberal (PNL).

Intervenția Comisiei Europene și critica la adresa CSAT

Pe baza unor documente publicate de Comisia judiciară a Camerei Reprezentanților din Statele Unite, raportul menționează că, pe 28 noiembrie 2024, Comisia Europeană a solicitat platformelor online activarea unui mecanism voluntar de semnalare a conținutului pentru România, la cererea verificatorilor de fapte locali, în special a organizației BROD. Pe 6 decembrie, chiar în ziua anulării alegerilor, Bruxelles-ul a cerut platformei TikTok să răspundă punctual acuzațiilor din notele declasificate despre conturile false.

Totodată, raportul critică poziția CSAT, care a afirmat că TikTok a încălcat legea „în mod cert”, deși recunoștea în același timp că nu are atribuții în materie electorală. Autoarea semnalează și un posibil conflict de interese, arătând că premierul de atunci, Marcel Ciolacu, membru al CSAT, ratase calificarea în turul al doilea la o diferență de doar 2.740 de voturi.

Sesizare la Parchetul General și modificarea legislației electorale

În concluziile documentului, deputata cere procurorilor să verifice dacă au fost comise infracțiuni de împiedicare a exercitării drepturilor electorale și abuz în serviciu. Totodată, ea propune schimbarea legislației electorale și a legii Curții Constituționale, astfel încât un vot deja confirmat să nu mai poată fi anulat după expirarea termenelor legale și fără probe verificate.