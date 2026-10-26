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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 27 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Rareș Bogdan
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 27 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Rareș Bogdan
Gandul
Publicat:
26.10.2026, 20:55
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Invitatul emisiunii este Rareș Bogdan. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
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