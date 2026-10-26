Toni Neacșu demontează informațiile privind ultima zi când poate fi soluționată contestația eliberării din arest a lui Călin Georgescu. Când trebuie luată decizia

Tribunalul București a decis eliberarea lui Călin Georgescu din arest preventiv și plasarea sa sub control judiciar, după ce mandatul de arestare expiră pe 29 octombrie. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de DIICOT la Curtea de Apel București. Georgescu va fi cercetat în libertate în dosarul privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave. Avocatul Toni Neacșu demontează informațiile privind ultima zi când poate fi soluționată contestația eliberării din arest a lui Călin Georgescu. El spune și când ar trebui luată decizia.

Avocatul Toni Neacșu susține că termenul pentru soluționarea contestației expiră miercuri, la miezul nopții, nu pe 29 octombrie 2026 (joi). El explică faptul că, potrivit Codului de procedură penală, atât prima, cât și ultima zi se includ în calculul celor 30 de zile de arest preventiv.

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„Presa scrie că mandatul de arestare preventivă al lui Călin Georgescu expiră pe 29 octombrie, ultima zi când poate fi soluționată contestația parchetului. Nu e așa. Contestația trebuie soluționată până miercuri, inclusiv, ora 24. Joi e prea târziu, mandatul de arestare actual va înceta de drept la miezul nopții de miercuri.

Curtea de Apel București a dispus arestarea pe 29 septembrie, pentru 30 de zile, iar mandatul a fost pus în executare în aceeași zi. Codul de procedură penală are, la art. 271, o regulă specială pentru măsurile privative de libertate: ziua în care începe și ziua în care se sfârșește termenul intră amândouă în durata lui. Ziua de 29 septembrie se socotește, așadar, întreagă, chiar dacă omul a intrat în arest seara”, spune avocatul Toni Neacșu.

Avocatul Toni Neacșu explică ce se întâmplă dacă instanța soluționează contestația după data de 28 octombrie (miercuri)

Toni Neacșu avertizează că, dacă instanța soluționează contestația după ziua de miercuri, aceasta ar putea fi respinsă, deoarece mandatul de arestare ar înceta. Avocatul critică întârzierile și procedurile din dosar, despre care spune că afectează încrederea în justiție.

„Contestația nu se poate judeca în absența motivării încheierii judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul București, parchetul are 48 de ore să facă contestație, iar dacă judecata are loc după miercuri încolo va fi respinsă, pentru că nu mai ai ce prelungi. Sper ca judecătorul de la Tribunalul București să motiveze în noaptea asta soluția, în așa fel încât să nu i se spargă lui în cap depășirea termenelor. Toate bâlbele justiției tocmai pe un asemenea caz aflat în atenția publicului nu face decât să o decredibilizeze. Nu am mai văzut personal și nici auzit măcar de 2 complete de divergență, și cine știe ce urmează, în procedurile absolut sumare privind arestarea preventivă a aceleiași persoane. Nici nu mă interesează ce e corect sau nu, e strigător la cer că pentru Călin Georgescu să se inoveze practica judecatorilor, mai ales că orice penalist știe că arestarea unei persoane e cea mai subiectivă și arbitrară procedură dintre toate cele la care participă un judecător”, a scris avocatul Toni Neacșu pe Facebook.

Sursă foto: Facebook, arhiva, Mediafax Foto