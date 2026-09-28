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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 29 septembrie, de la ora 15.00, pe Gândul. Invitat: Alin Tişe
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 29 septembrie, de la ora 15.00, pe Gândul. Invitat: Alin Tişe
Gandul
Publicat:
28.09.2026, 17:48
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Invitatul emisiunii este Alin Tişe.
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