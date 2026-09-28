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Kamaz a făcut dezvăluiri despre referendumul din 2012 și condamnarea sa: „Ăștia m-au lăsat baltă”

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Bogdan Măgurean, zis Kamaz, a făcut dezvăluiri despre mobilizarea alegătorilor la referendumul din 2012. Acesta a vorbit despre cum a fost abandonat de foștii aliați. Măgurean a spus și ce i-ar fi transmis Teodor Atanasiu înainte de condamnarea la trei ani și jumătate de închisoare. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de YouTube Gândul.

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„Veneau și le dădeau făină, zahăr”

Invitat la „Martorii”, Bogdan Măgurean a povestit despre perioada copilăriei și despre modul în care, în comunitatea sa, oamenii erau mobilizați să meargă la vot. El susține că localnicii erau încurajați să voteze un anumit partid în schimbul unor alimente.

„Când eram copil, de mic copil, îi vedeam cum veneau la bunicii mei în curte. Veneau și le dădeau făină, zahăr, știi, dar tot timpul să meargă la vot. Bă, când m-au arestat, i-am zis la doamna procuror… Doamna procuror acum este judecător, nu vreau să îi dau numele. I-am zis: Astăzi v-ați gândit să fie ilegal? Păi, până acum, de când îți iei un copil, numai așa au funcționat în țara asta cu ieșirile la vot. Mie mi se părea că e normal. N-ai ce să le zici, că e legea lor, e puterea lor.”, a declarat Kamaz.

„Dacă eram din partea lui Băsescu, eram de 10 ori mai câștigat”

Kamaz a vorbit și despre foștii săi aliați și despre perioada în care a fost arestat. Acesta susține că a fost abandonat de cei pentru care și-ar fi asumat riscul de a ajunge la închisoare. Măgurean spune că ar fi fost mai bine dacă s-ar fi aflat de partea lui Traian Băsescu.

„Probabil, dacă eram din partea lui Băsescu, eram de 10 ori mai câștigat. Nu știu dacă Băsescu este așa trădător cum sunt ăștia. Ăștia m-au lăsat baltă, frățiorul meu. După ce am zis: Băi, uite, n-am treaba, mă duc la pușcărie. Dar măcar să-mi plătiți avocați, să-mi trimiteți bani, să-mi trimiteți pachet, dacă tot mă duc pentru voi, doar nu să cheltui tot eu. Știi ce vorbe mi-a zis? Că, dacă vrea ceva de la noi, îi face manevră cu șantaj și îl băgăm iar la pușcărie. Și vrei să zic, e vina mea. De când am fost copil nu mi-a plăcut școala, dar mi-a plăcut istoria. Cine i-a trădat pe toți domnitorii noștri? Nobilii, nu? Cine-s mizerabilii de nobili din ziua de azi? Politicienii.”, a precizat Măgurean.

„Dacă e vorba de poliție, noi rezolvăm”

Măgurean a povestit și despre întâlnirea pe care a avut-o cu fostul ministru al Apărării, Teodor Atanasiu. Acesta susține că a primit asigurări că problema cu poliția va fi rezolvată și că nu va ajunge la închisoare. Ulterior, însă, a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare.

„M-am dus la ministrul Atanasiu, nu știam eu cine este el… Eram în sediul PNL. S-a uitat la mine și a zis: Copile, dacă e vorba de poliție, noi rezolvăm. Mi-am luat trei ani jumate și m-am gândit că, dacă mă duc eu, bă, trebuie să vină și ăștia, nu? Că eu nu am avut nicio treabă, ei mi-au zis: Fă așa, sună așa. Că, dacă mă bagă pe mine, sunt și ei aici cu mine în dosar. Am crezut și am crezut degeaba. Ne-au arestat până la urmă pe toți.”, a adăugat Kamaz.

Bogdan Măgurean, zis Kamaz, a fost trimis în judecată în dosarul referendumului din 2012. Potrivit procurorilor, acesta ar fi fost implicat în mobilizarea alegătorilor din județul Cluj, în urma unei înțelegeri pentru a-i determina să meargă la vot.

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