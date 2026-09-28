PNL îl amenință pe Nicușor Dan cu CCR, dacă nu declanșează alegeri anticipate după căderea Guvernului Mureșan

Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a declarat că liberalii iau în calcul să sesizeze Curtea Constituțională dacă guvernul propus de premierul desemnat, Siegfried Mureșan, este respins în Parlament, iar președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate. Muraru a avertizat că respingerea Cabinetului Mureșan ar putea adânci blocajul politic și ar putea radicaliza și mai mult clasa politică, în special în zona PNL și USR.

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Acuzații privind apropierea PSD-AUR

Alexandru Muraru a acuzat PSD și AUR că au acționat concertat în ultimele luni. El a invocat moțiunea de cenzură votată împreună de cele două formațiuni, la 5 mai, și mai multe colaborări în Parlament la unele amendamente care vizau politicieni din opoziție. Liberalul susține că această apropiere s-ar putea transforma într-o formulă de guvernare PSD-AUR, în ciuda declarațiilor publice ale celor două formațiuni.

Alexandru Muraru a explicat că, dacă Guvernul Mureșan nu primește votul de încredere, iar condițiile prevăzute de Constituție pentru dizolvarea Parlamentului sunt îndeplinite, șeful statului ar trebui să declanșeze anticipatele.

„Președintele, în viziunea Partidului Național Liberal, nu trebuie suspendat și Partidul Național Liberal nu susține o suspendare. Doar că avem o divergență de opinii în ceea ce privește interpretarea Constituției și chemăm, da, Curtea Constituțională a României să decidă asupra acestui prezumtiv conflict constituțional”, a declarat Muraru.

Potrivit acestuia, Curtea ar trebui să stabilească dacă președintele poate continua să desemneze candidați pentru funcția de premier sau dacă, într-o asemenea situație, Nicușor Dan este obligat să dizolve Parlamentul.

„Dacă președintele are dreptate și atunci poate să existe oricâte guverne care să fie respinse de Parlament și să nu convoace alegeri anticipate, sau președintele este obligat să convoace aceste alegeri anticipate”, a afirmat vicepreședintele PNL.

Ce se întâmplă dacă Guvernul Mureșan este respins

Guvernul condus de Siegfried Mureșan urmează să fie supus votului Parlamentului miercuri, 30 septembrie, de la ora 13.00. Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi, în timp ce PNL, USR și UDMR au, potrivit calculelor prezentate public, 170 de voturi. Astfel, scenariul alegerilor anticipate este discutat tot mai intens de partidele parlamentare. PSD a anunțat că nu susține guvernul Mureșan, iar Sorin Grindeanu a afirmat că social-democrații sunt pregătiți inclusiv pentru eventualitatea unor alegeri anticipate.

Muraru a avertizat că respingerea Cabinetului Mureșan ar putea adânci blocajul politic și ar putea radicaliza și mai mult scena politică, în special în zona PNL și USR. Muraru a făcut referire și la declarațiile recente ale liderului PSD, Sorin Grindeanu, privind posibilitatea unei formule de guvernare care să includă AUR, precum și la declarațiile unor lideri suveraniști care au sugerat că formațiunea este dispusă să negocieze intrarea la guvernare.

Muraru: România ar putea apela la FMI

Alexandru Muraru a mai precizat că dacă România nu va avea un guvern condus de Siegfried Mureșan și se va ajunge la o formulă de guvernare PSD-AUR, s-ar putea apela la Fondul Monetar Internațional. Declarațiile au fost făcute la emisiunea „Interviurile Adevărul”.

Puciștii din PNL nu vor mai fi pe liste

Alexandru Muraru a fost întrebat și dacă Alina Gorghiu și Cătălin Predoiu s-ar mai putea regăsi pe listele PNL în cazul organizării unor alegeri anticipate.

„Cel mai probabil aceste persoane nu vor putea spera la un loc pe listele Partidului Național Liberal, pentru că aceste persoane au încălcat decizii ale Partidului Național Liberal, ori punerea lor pe listă înseamnă nimic altceva decât aducerea în rândurile deputaților și senatorilor în viitorul mandat al Parlamentului a unor oameni care lucrează împotriva intereselor și strategiei, acțiunii politice a Partidului Național Liberal”, a răspuns vicepreședintele PNL.