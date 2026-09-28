Într-o intervenție live în emisiunea Ai Aflat! de luni, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a argumentat de ce pentru România alegerile anticipate au devenit o necesitate. Cunoscutul gazetar apreciază că ne aflăm într-un moment de cumpănă în istoria democrației postdecembriste, iar neoficial suntem deja în campanie electorală. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

În viziunea lui Ion Cristoiu, singura salvare a României în acest cumul de crize o reprezintă alegerile anticipate, pe care le vede chiar ca pe o fatalitate istorică.

Ce știe Nicușor Dan

Inclusiv președintele este conștient că nu există altă soluție, a explicat invitatul în studioul Gândul. „ Nicușor Dan știe că nu există altă soluție”. Întrebat de moderatorul emisiunii de ce jucăm toată comedia asta, Cristoiu a replicat: „Pentru că e campanie electorală”.

„Salvarea României depinde de anticipate. Așa cum este acum. Dacă Nicușor (Dan) dă din nou (n.r. – mandat de premier desemnat), hai să o luăm, practic, Cui dă? Lui Grindeanu. Și are majoritate? Nu. Păi iar o luăm de la capăt? Stați un pic, că nu merge/ Mai ales că el are deja împlinită a doua condiție. Am auzit o teorie că el șantajează Parlamentul. Îl șantajează. Admițând că el iese și îți spune ori anticipație, ori ăsta. Bun. Guvernul ăla cade, după aceea se treacă. Ce va face? Corect. Va fi un guvern schilodit. Care începe din start cu picioarele și cu mâinile rupte”

Un nou suflu

În continuarea intervenției sale, cunoscutul jurnalist a mai observat că, indiferent dacă se va forma un guvern minoritar, este nevoie de un suflu absolut nou pe prima scenă politică. Totuși, o alianță PSD – AUR nu ar fi oportună decât după alegeri, a conchis Cristoiu.