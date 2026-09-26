După o experiență americană pe care o consideră revelatorie, jurnalista Corina Drăgotescu a dat detalii în legătură cu această etapă. Există diferențe majore între sistemul politic și social american și cel românesc, cea mai vizibilă diferență fiind democrația participativă, a explicat vedeta de televiziune în emisiunea Ai Aflat! Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Invitata lui Ionuț Cristache a mărturisit că, din punctul său de vedere, odată cu dobândirea cetățeniei americane câștigi un alt statut și te simți parte a unui mecanism privilegiat.

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Politicienii americani respectă cu adevărat democrația

Acolo totul este posibil pentru că politicienii respectă concret conceptul de democrație, spune Corina Drăgotescu.

„Există un soi de orgoliu pe care îl dobândești odată cu cetățenia. Există pentru că te miști cu un vapor foarte, foarte mare. Ai siguranța pe care o ai când ești într-un vapor mare pe un ocean învolburat față de o bărcuță mică, același ocean învolburat, unde te uși tot așa și nu mai știi ce se face rău. Și mai e un lucru, politicienii se uită către popor acolo, Primesc și acum email-uri de la politicianul care m-a reprezentat în districtul meu de unde eram, din California, în care îmi se spune, Uite, s-a întâmplat asta, eu propun asta. Deci permanent, permanent comunică cu cetățenii. Politicienii sunt legați de cetățenii care i-au votat. Că dacă nu sunt legați, nu mai sunt votați”.

Lecția libertății

Un alt factor de democrație este că, deși societatea de peste Ocean se confruntă cu foarte multe probleme, cetățenii, chiar și cei mai umili, au un cuvânt de spus.

„Există multe, multe probleme. Nu știu dacă era ceva ce nu a avut sens. Nu, n-am avut. Până și pe homeless i-am înțeles. Pentru că, dacă privești libertatea ca o libertate totală și dacă vrei să dormi pe stradă în mijlocul drumului e treaba ta, e problema ta. Câtă vreme nu deranjezi pe nimeni și nu deranjezi ceea ce-i în jurul tău… Când se adună însă foarte mult și fac deja cartiere în downtown la Los Angeles, și-ți spun cumva siguranța în pericol… Atunci da, nu-i mai înțelegi. Dar vă spun un lucru. În această locație unde vă zic că sunt cartierele de homeless, statul a venit și le dă seringi. Îi verifică de HIV în mod gratuit. Deci încearcă într-un fel să-i țină la un nivel de normalitate. Chiar dacă ei refuză această normalitate”, a declarat invitata în studioul Gândul.

Drepturi pentru comunități

Visul american înseamnă inclusiv observarea comunităților, pe care statul încearcă să le integreze oferindu-le diverse drepturi, incluiv cel al limbii, a mai spus Corina Drăgotescu.

Pe măsură ce trăiești, înțelegi toate comunitățile. Înțelegi de ce negrii sunt supărați, de ce mexicanii trec granița. Pentru că sărăcia de acolo este atât de mare. Nu înțelegi de ce mexicani care sunt de 20 de ani nu știu limba engleză. Asta nu poți să o mai înțelegi. Dar statul în comunitatea închisă este ca și statul într-un stat național închis. Când stai într-o comunitate închisă și vorbești numai limba spaniolă, cum a fost și la noi, la maghiari, la un moment dat nu mai poți să mai ai contactul cu ceea ce este dincolo de comunitatea ta. Și este un pericol pentru tipul de conviețuire. (…)

Americanii te fac să te simți ca acasă