Cunoscuta realizatoare de televiziune i s-a confesat moderatorului emisiunii Ai Aflat!, Ionuț Cristache, în legătură cu ceea ce consideră a fi o experiență neprețuită.
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„Mi-a deschis mintea în multe privințe”
„Noi nu am avut venituri mari, să fim cinstiți. Nu am ajuns milionari în America, dar experiența pe care am acumulat-o este de milioane. Faptul că am trăit acolo atâția ani, mie mi-a deschis mintea în multe privințe”.
Principala lecție pe care i-a oferit-o America jurnalistei a fost aceea a tolerantei.
„Aveam tendința aceasta de intoleranță de diverse tipuri. Deși v-am zis că am crescut într-o familie multiculturală de mică. Dar nu mai sunt intolerantă la minoritățile sexuale. Am văzut atât de multe situații și am cunoscut oameni care mi-au zis povești pe care este greu să le ignori. Înțeleg de ce fac paradele acestea care nouă nu ne plac. Pentru că încearcă să atragă atenția, două mii de oameni unor 17 milioane sau cât sunt în comunitatea Los Angeles-ului. E greu să atragi atenția într-un loc dacă nu ești foarte zgomotos. Intoleranța am primit-o dintr-o altă perspectivă și mi-am însușit-o”, a mai explicat Drăgotescu.
Să nu-ți fie rușine de cine ești
La nivel practic, o altă lecție este să nu-ți fie rușine niciodată să vorbești o limbă străină,chiar dacă nu o știi bine de la început. Însă, la nivel simbolic, marea lecți predată de America a fost să fii tu însuți și să nu-ți fie rușine de asta.
Să nu-ți fie niciodată rușine de cine ești. Dacă ești spălător de vase, dacă ești ce vreți, nu există muncă de jos. Există doar munca pe care îți place ție să o faci. Munca pe care ești nevoit uneori să o faci și munca spre care aspiri. Și-am mai învățat un lucru și mulțumesc Americii că m-a învățat lucrul ăsta, întotdeauna să fiu aspirațională. Nu să zic, dar de ce vecinul e mai bogat decât mine. Nu să zic, uite, bravo vecinului că a reușit, vreau și eu să reușesc. Deci să iau partea bună, nu să zic, mamă nenorocitul, dar de ce o duce mai bine. Dar sigur a făcut ceva, dar mie de ce nu-mi dă cineva ceva.