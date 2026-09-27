Aveam tendința aceasta de intoleranță de diverse tipuri. D

eși v-am zis că am crescut într-o familie multiculturală de mică.

Dar nu mai sunt intolerantă la minoritățile sexuale.

Am văzut atât de multe situații și am cunoscut oameni

care mi-au zis povești pe care este greu să le ignori.

Înțeleg de ce fac paradele acestea care nouă nu ne plac. P

entru că încearcă să atragă atenția, două mii de oameni

unor 17 milioane sau cât sunt în comunitatea Los Angeles-ului.

E greu să atragi atenția într-un loc dacă nu ești foarte zgomotos.