Supranumită „țara tuturor posibilităților”, America a însemnat pentru jurnalista Corina Drăgotescu o a doua șansă. Cunoscuta realizatoare de televiziune a povestit, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, cât de repede s-a adaptat alături de familia sa, la realitatea de peste Ocean. În pandemie au rămas chiar fără venituri, fiind nevoie să se reorienteze rapid. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Invitata jurnalistului Ionuț Cristache a mărturisit că cea mai frapantă impresie cu care a rămas odată cu experiența din Statele Unite a fost freamătul continuu al vieții, ritmul trepidant. Practic, americanii sunt permanent activi.

„ America doarme două ore noaptea ”

„Cine vrea să aibă asigurare medicală, cine vrea să aibă toate facilitățile, cine este disponibil să muncească stând pe scaun 10 ore și după aceea câte două ore naveta, se duce și se angajează. Dar ceilalți? America se mișcă. Ai oameni care repară mașinile, ai oameni care desfac mașinile, permanent vezi mașini cu câte o firmă pe șosea, umblând non-stop. Deci America doarme două ore noaptea”, a povestit Corina Drăgotescu.

Când au picat toate planurile

În pandemie, familia sa a trebuit să găsească rapid o soluție. America nu te lasă să te resemnezi, spune invitata.

„Soțul a dat-o pe casnice și pe diverse reparații de calculatoare. Și celălalt a rămas să aibă grijă de casă. (…) Și a venit pandemia, când am rămas fără niciun fel de sursă de venit. Picase legătura cu comunitatea de români, unde îi ajutam cu actele. Deci o consultanță pentru actele românești. Picase tot. Și ne-am trezit cu toți în vârf de munte, în deșert, incapabili să mai plătim facturile. Că ce avea soțul din România nu ajungea. Și am zis ok, ce facem?”

„ Trebuie să accepți că cineva trebuie să facă și lucrul ăsta”

Corina Drăgotescu a fost inspirată de pasiunea americanilor pentru mâncare, care s-a dovedit o soluție salvatoare.