Supranumită „țara tuturor posibilităților”, America a însemnat pentru jurnalista Corina Drăgotescu o a doua șansă. Cunoscuta realizatoare de televiziune a povestit, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, cât de repede s-a adaptat alături de familia sa, la realitatea de peste Ocean. În pandemie au rămas chiar fără venituri, fiind nevoie să se reorienteze rapid. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.
Invitata jurnalistului Ionuț Cristache a mărturisit că cea mai frapantă impresie cu care a rămas odată cu experiența din Statele Unite a fost freamătul continuu al vieții, ritmul trepidant. Practic, americanii sunt permanent activi.
„Cine vrea să aibă asigurare medicală, cine vrea să aibă toate facilitățile, cine este disponibil să muncească stând pe scaun 10 ore și după aceea câte două ore naveta, se duce și se angajează. Dar ceilalți? America se mișcă. Ai oameni care repară mașinile, ai oameni care desfac mașinile, permanent vezi mașini cu câte o firmă pe șosea, umblând non-stop. Deci America doarme două ore noaptea”, a povestit Corina Drăgotescu.
În pandemie, familia sa a trebuit să găsească rapid o soluție. America nu te lasă să te resemnezi, spune invitata.
„Soțul a dat-o pe casnice și pe diverse reparații de calculatoare. Și celălalt a rămas să aibă grijă de casă. (…) Și a venit pandemia, când am rămas fără niciun fel de sursă de venit. Picase legătura cu comunitatea de români, unde îi ajutam cu actele. Deci o consultanță pentru actele românești. Picase tot. Și ne-am trezit cu toți în vârf de munte, în deșert, incapabili să mai plătim facturile. Că ce avea soțul din România nu ajungea. Și am zis ok, ce facem?”
Corina Drăgotescu a fost inspirată de pasiunea americanilor pentru mâncare, care s-a dovedit o soluție salvatoare.
Atunci am avut ideea genială să livrez mâncare pentru ei. Pentru că americanii sunt absolut înnebuniți după mâncare. Este o caracteristică. Vor să vadă, țările sunt în funcție de mâncare. Dacă spui eu sunt din țara în care se mănâncă mămăligă, bine, mănâncă și mexicanii. Uau, dar cum e mămăliga? Pasiunea lor, cred că au din familie, este mâncatul. Și am zis, dacă oamenii sunt blocați în casă, ce or să facă americanii? Plus că primiseră bani de la Trump. Or să îi cheltuiască pe mâncare și pe construcții. Că sunt fanii construcției, îmbunătățit casa.
Și asta am făcut în pandemie. De aceea, când văd acum lumea care este împotriva celor care livrează mâncarea, împotriva celor care, a, vin emigranții… La un moment dat trebuie să accepti că cineva trebuie să facă și lucrul ăsta. Mai ales dacă îți place să faci asta. Am văzut toată California. În felul ăsta am văzut, am intrat în locuri în care nu aș fi intrat altfel vreodată în viața mea.