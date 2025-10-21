Fostul ministru de Externe, Andrei Marga, a vorbit în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, despre anularea alegerilor prezidențiale din luna decembrie a anului trecut, făcând o radiografie completă a întregului proces care, în opinia lui, se anunța încă din timp a fi unul abuziv. Urmăriți aici emisiunea integrală.

Andrei Marga a comentat anularea turului doi al alegerilor prezidențiale de anul trecut, pe care o consideră „doar vârful abuzurilor” comise de actuala putere.

„Era clar că vine un abuz”

Invitatul a explicat că încă din momentul în care liderii coaliției de la acea vreme, Marcel Ciolacu și Nicoale Ciucă, au anunțat public că ei decid datele alegerilor, devenea evident că urmează o intervenție abuzivă în procesul electoral.

„Considerentul major care m-a făcut pe mine să nu candidez la prezidențiale a fost acesta. Se vedea bine că și Ciolacu și Ciucă se laudă că ei decid datele alegerilor. În nicio țară nu se laudă organizatorii că ei fac alegerile. Era clar că vine un abuz. Și a venit,” a declarat acesta.

„Anularea alegerilor a fost doar vârful abuzurilor”

În același context, fostul ministru a subliniat că anularea scrutinului a fost doar o consecință a unui lanț de decizii arbitrare și netransparente: