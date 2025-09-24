Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Antonescu: „Dacă cineva vrea să țină cu Putin e DREPTUL lui, vorbim de libertate. Dacă e plătit de Rusia, nu e în regulă. Eu nu sunt putinist”

Bianca Dogaru
24 sept. 2025, 16:50, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a comentat tema „putinismului” în politica românească, subliniind că libertatea de opinie trebuie respectată, chiar și atunci când cineva își arată admirația față de Vladimir Putin. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Dacă cineva vrea să țină cu Putin are toată libertatea s-o facă. Dacă un politician român dorește să fie putinist, e dreptul lui. Că e plătit din Rusia sau din altă țară, asta nu e în regulă și vorbim de cu totul altceva. Dar, până la urmă, dacă vrem să vorbim despre libertatea de opinie, da”, a declarat Antonescu.

