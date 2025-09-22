Bat clopotele, Bolojan nu mai rămâne mult timp premier. Ion Cristoiu: „Nu știe să negocieze, e provincial, i-a intrat în cap că este atottăietorul”

Ion Cristoiu a făcut portretul premierului Ilie Bolojan la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”. Publicistul a subliniat că actulul șef al Executivului are „câteva caracteristici care-l exclud de la orice concurs din funcția de premier”.
„În curând îl înmormântează politic pe Bolojan. Nu mai rezistă. Vor să scape de el. Nu e bun de premier de coaliție. Acolo trebuie să vină un premier care să fie politician, să negocieze. El nu negociază. El și-a adus acolo de unde știa…
Avem un guvern de coaliție. Trebuie să știi să negociezi fiecare moment din coaliție. El are câteva caracteristici care-l exclud de la orice concurs din funcția de premier. El nu știe să negocieze, e provincial, i-a intrat în cap că este atottăietorul. Observați că PNL-ul nu are viață politică. Nu are „suprafață”, nu „vede”, e ca Nicușor Dan”, a declarat Ion Cristoiu.