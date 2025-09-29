Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a criticat modul în care președinta Maia Sandu a influențat direct rezultatele alegerilor din 28 septembrie, prin interzicerea unor partide.

În opinia lui Ion Cristoiu, scoaterea în afara legii a unor formațiuni politice, pe motiv că ar fi de orientare pro-rusă, încalcă normele democrației.

”În Moldova a fost o încălcare a tuturor normelor statului de drept. Interzicerea unor partide, cum să faci așa? Știți că din 66 au interzis 33 de partide? De când și până când în democrație? (n.r. – să interzici partide). Așa am învățat eu, democrația înseamnă mai multe partide. În Moldova s-au înscris 66 de partide, ea a dizolvat 33. Sub ce pretext? Că sunt finanțate de Moscova”, a comentat invitatul.

În altă ordine de idei, reputatul jurnalist a avertizat că acest model ar putea fi replicat și în România, prin interzicerea unor partide naționaliste.