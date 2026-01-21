Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ce decizie va lua PSD dacă se confirmă plagiatul în cazul ministrului Radu Marinescu. Grindeanu: Eu am mai văzut filmul ăsta

Ce decizie va lua PSD dacă se confirmă plagiatul în cazul ministrului Radu Marinescu. Grindeanu: Eu am mai văzut filmul ăsta

21 ian. 2026, 13:15, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat scandalul de plagiat în care e implicat actualul ministru de Justiție social-democrat, Radu Marinescu. Astfel, liderul PSD a observat că narativul plagiatului este repus pe tapet întotdeauna la momentul oportun.

În viziunea lui Sorin Grindeanu, este vorba de un scandal fabricat cu un anumit interes. Politicianul a subliniat că PSD își va susține ministrul, care în opinia sa a performat fără discuție. 

„Nu vreau să-l apăr pe Marinescu. Eu am mai văzut filmul ăsta. Și l-am mai văzut cu toții. Cum nu convine ceva, scoatem câte o chestiune. Eu știu că în acest moment există în analiză, la universitatea unde și-a dat doctoratul, această teză, care va ieși cu o decizie. Despre asta e vorba. Până atunci, PSD-ul îl susține pe Marinescu, fiind un ministru care și-a făcut treaba foarte bine”, a afirmat Grindeanu în studioul Gândul. 

Chestionat de moderator ce poziție va avea partidul pe care îl conduce, în cazul în care comisiile de specialitate vor decide că ministrul Justiției a plagiat în teza sa de doctorat, invitatul a precizat că Marinescu va fi înlocuit din funcție. „Îl schimbăm, evident”, a răspuns Sorin Grindeanu.

