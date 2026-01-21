Cea mai recentă ediție a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a provocat un dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și Sorin Grindeanu, președintele PSD, pe tema atmosferei reale din coaliție. Liderul social-democrat a admis că există tensiuni, fiind vorba de o alianță între 4 partide, dintre care se detașează activitatea cu sincope a USR.

Uniunea Salvați România a reușit un paradox: deși a fost votată de numai 10% dintre românii care și-au exprimat opțiunea electorală, a reușit să obțină câteva dintre cele mai importante portofolii în Guvern.

În opinia președintelui PSD, au existat momente evidente când miniștrii USR nu au performat.

”Au fost momente când miniștrii USR nu și-au făcut treaba. Sunt lucruri care în aceste luni, să nu mai vorbim de Externe, au arătat ceva ce noi am spus că ar fi bine să se evite, ca anumiți miniștri să-și facă specializarea la muncă. Cam asta se întâmplă”.

Sorin Grindeanu a confirmat că președintele Nicușor Dan a fost informat de aceste situații, punctând:

Evident că i-am explicat. La unele găsește explicații, la altele nu. Tace.

În același context al actului de guvernare, politicianul a recunoscut că relația PSD cu premierul este una deosebit de dificilă, însă momentan Ilie Bolojan nu poate fi schimbat (Detalii AICI).

E o relație grea, și nu doar eu (cred asta). E grea interacțiunea, dialogul, încercarea de a găsi soluții bune pentru români, un soi devenit proverbial de inflexibilitate la orice idee venităm din afara propriei gândiri. Nu se interacționează simplu, de-asta am spus că ăsta e cuvântul, a mai spus Grindeanu în studioul Gândul.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Grindeanu denunță presiuni externe pentru Mercosur. Dezvăluie că a fost sunat de Comisia Europeană să susțină acordul

Grindeanu îl demolează pe Tudor Chirilă. ”Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”