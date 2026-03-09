Un serial lansat recent în Turcia s-a transformat în una dintre cele mai populare producții de pe platforma de streaming Netflix. Iar povestea sa impresionantă a serialului a cucerit publicul din mai multe țări, inclusiv din România.

Este vorba despre „Muzeul inocenței” („Museum of Innocence”), un serial care s-a lansat pe data de 13 februarie 2026 și care deja a ajuns în topul preferințelor din zece țări, inclusiv la noi, potrivit Click.

Serialul se află în topul preferințelor abonaților, de trei săptămâni

Filmul, care se află în topul preferințelor abonaților de trei săptămâni, spune povestea unui bărbat în vârstă de 60 de ani care îi vorbește unui scriitor despre muzeul pe care l-a deschis pentru a comemora cea mai mare poveste de dragoste din viața sa.

Apoi, serialul face un salt înapoi în timp de aproximativ 30 de ani, iar bărbatul începe să își spună povestea.

Kemal (interpretat de Selahattin Paşalı) este fiul unui afacerist important din Istanbul și urmează să se căsătorească cu Sibel (Oya Unustası Taşanlar). Însă, întâmplător, atunci când vrea să îi cumpere o geantă pe care să i-o facă cadou viitoarei sale soții, Kemal întâlnește o veche cunoștință pe care nu o mai văzuse din copilărie.

Füsun (Eylül Lize Kandemir) lucra la magazinul în care tocmai a intrat Kemal, iar această întâlnire va urma să le dea peste cap viața amândurora.

De-a lungul poveștii de dragoste care se înfiripă între cei doi, Kemal păstrează toate obiectele care ar putea să îi amintească de Füsun. Peste ani, aceste obiecte vor fi folosite pentru a deschide muzeul.

„Muzeul inocenței”, inspirat dintr-un roman de succes

Acest serial este bazat pe o carte omonimă, scrisă de autorul turc Orhan Pamuk, în anul 2008. Interesant este că Pamuk chiar a deschis un muzeu fizic cu același nume, unde publicul poate admira diverse obiecte emblematice pentru viața din Istanbul în acei ani.

Publicul din România deja s-a îndrăgostit de povestea emoționantă spusă de acest serial pe parcursul celor nouă episoade ale sale.

