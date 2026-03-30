Într-o ediție live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a reacționat după ce Crin Antonescu a spus că actualul Guvern va continua multă vreme în forma actuală, cu Ilie Bolojan și USR în fruntea conducerii.
Ion Cristoiu a criticat demersurile inițiate de Sorin Grindeanu, prin care încearcă să rezolve problemele din interiorul Guvernului. Acesta a afirmat că reuniunile pe care președintele PSD le are alături de liderii regionali nu sunt eficiente, fiindcă o decizie relevantă în acest context ar putea fi luată doar de Consiliul Național Politic sau de Congres.
„Noi avem o conducere a PSD aleasă de Congres. Această conducere îmi joacă mie un teatru, când puteau să-și retragă miniștrii ieri. Și rezolvau și criza. Grindeanu zice că se consultă cu liderii regionali. El nu consultă nimic, nu înțeleg de ce face aceste reuniuni. Cine decide picarea Guvernului este Consiliul Național Politic sau Congresul. Faptul că el se întâlnește cu lideri din Dâmbovița, nu rezolvă nimic. E clar că amână. Grindeanu nu face nimic la ora actuală, doar vorbește. El se întâlnește cu niște cetățeni și stă de vorbă, atât. Dar de făcut, nu face nimic.”