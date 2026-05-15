Numele viitorului premier a pus pe jar toată clasa politică. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, europarlamentarul Gheorghe Piperea a explicat care vor fi măsurile urgente luate de un eventual premier din partea Alianței pentru Unirea Românilor.

Un premier AUR va colecta ce nu a vrut Bolojan

Chestionat de moderatorul emisiunii cum ar arăta conturul unui premier agreat de AUR, politicianul a răspuns că acesta va schimba total politica fiscală, după cum urmează:

„Unu la mână: să fie capabil să colecteze ceea ce Bolojan nu a vrut niciodată să colecteze ca venit la bugetul statului, iar Grindeanu nu va avea curaj să facă chestiunea asta. Doi, să fie capabil să taie acele cheltuieli care nu trebuie nicio formă să mai fie făcute pe umerii poporului român. Și v-am dat două exemple. Banii pentru Ucraina, despre care nu știm cât sunt și unde se duc, ce se întâmplă cu banii aceia și, doi la mână, ajutoarele de stat pentru corporații”.

Decizia pe SAFE trebuie regândită

În același context, liderul AUR a solicitat regândirea proiectului de înarmare SAFE. Acesta ne poate îndatora generații întregi de acum încolo. Avocatul de drept comercial avertizează că nu știm încă dacă dobânda promisă, de 3%, este cea reală.

Eu mai am un subiect, cu SAFE. Sunt 17 miliarde pe care le lăsăm datorii copiilor noștri. Din punctul meu de vedere, mai bine trec cele două săptămâni care mai rămân până la termenul de 31 mai și nu avem o aprobare a acestui program SAFE, decât să-l avem și să plătim 45 de ani de zile un împrumut. Se zice că este 3% pe an dobânda, dar noi nu știm cu exactitate dacă chiar este 3%. Un împrumut care se va duce jumătate, mai mult de jumătate, într-o singură destinație. Se numește Rheinmetall. 8 miliarde de euro se duc la Rheinmetall.

