Gheorghe Piperea recomandă alegeri anticipate: Presiunea morală ar trebui să conteze pentru niște politicieni care se respectă

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, europarlamentarul Gheorghe Piperea a comentat actuala criză politică. Liderul AUR apreciază că este nevoie de o primenire totală a clasei politice, singura soluție fiind, în opinia sa, organizarea de alegeri anticipate.

Chestionat de moderatorul emisiunii ce poate fi făcut, din moment ce actuala guvernare și-a permis ceva ce era de neînchipuit până în momentul ăsta, Gheorghe Piperea a invocat anticipatele.

O soluție de „primenire a întregului sistem

Din perspectiva cunoscutului avocat, compromiterea morală a actualei clasei politice, mai ales ținând cont de toate aceste scandaluri de corupție recente, este evidentă.

Categoric că soluția de primenire a întregului sistem, pentru că orice am face în momentul de față cu sistemul, așa cum e constrruit nu poate ajunge decât la o altă izbitură în zid cu 200 km/oră, singura scoluție care să primenească totul este cea a alegerilor anticipate. Știu, veți sări pe mine imediat că nu e posibil acest lucru, că nu pleacă nimeni de la mandat. E greu, dar e departe de a fi imposibil, pentru că în chestiunea alegerilor anticipate intervine și o problemă morală mult mai mare și mult mai presantă decât cea financiară ”.

Mulți politicieni se tem

Politicianul a recunoscut că, indiscutabil, mulți se vor teme să își lase mandatul, când mai e puțin până la alegerile din 2028. Însă, ar trebui să primeze nevoia de soluții pentru români, care cer explicit acest lucru, a conchis europarlamentarul AUR

Se vor speria că nu vor mai fi puși pe lista. Dar, din punctul de vedere al poporului care așteaptă niște soluții, presiunea morală ar trebui să conteze pentru niște politicieni care se respectă, a mai spus Piperea în studioul Gândul.

