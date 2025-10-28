Invitată în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu, actualul edil al Craiovei, a dat detalii de culise despre viitorul candidat al PSD la fotoliul de primar general al Capitalei. Astfel, arată social-democrata, candidatura fostului premier PSD Marcel Ciolacu a fost respinsă în unanimitate, cu o singură excepție.

Invitata a făcut dezvăluiri interesante din ședința în care PSD a oficializat candidatura lui Daniel Băluță și Marcel Ciolacu la Primăria Capitalei. Edilul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a primit, marţi, votul Consiliului Politic Naţional al PSD pentru a fi candidatul partidului la Primăria Capitalei. Potrivit unor surse din PSD, Daniel Băluţă a fost validat cu unanimitate de voturi de CPN pentru această candidatură.

Paul Stănescu a stricat unanimitatea votului de blam contra lui Ciolacu

În plus, în culise, unii lideri marcanți ai formațiunii politice au luat în derâdere poziția fostului premier Ciolacu. Astfel, actualul secretar general al partidului, Paul Stănescu, a votat în favoarea candidaturii fostului premier la funcția de primar general al Capitalei, arată Lia Olguța Vasilescu.

„Candidaturile sunt oficiale, (n.r. – votate) în unanimitate. La domnul Ciolacu cred că a fost o abținere, a domnului Stănescu (n.r. – Paul Stănescu). N-aș putea să vă spun exact de ce s-a abținut, poate și în glumă, ca să nu fie totuși unanimitate. Cred că a făcut-o mai mult în spirit de glumă. S-a râs, da, s-a râs”, a afirmat edilul Craiovei.

Urmăriți aici emisiunea integrală