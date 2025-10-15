Dan Bittman acuză că cel puțin 10 vedete care au apărut în clipul trupei Taxi „Rinoceri” au luat bani de la ONG-uri

Dan Bittman a vorbit la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache” clipul Rinocerii al trupei Taxi și a precizat că cel puțin 10 dintre vedetele care au luat parte au fost plătite de ONG-uri pentru apariția lor.

„Pe mulți i-am văzut de acolo. Eu am înțeles că sunt Rinocer, direct. Credeți-mă că sunt prieten cu mulți. Radu Paraschivescu îmi e prieten. Îl respect în continuare pentru că este un om deștept. Aș vrea să știu dacă au curajul să scrie la fiecare imagine ce ONG îi plătește. Numai eu știu vreo 10 din clipul ăsta care sunt plătiți de ONG-uri numai ca să fie drăgăstoși”, a declarat Dan Bittman.