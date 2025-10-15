Dan Bittman: „Am pierdut prieteni, din cauza poziționării în Parlament. Nu mă mai salută nu mai vorbesc cu mine”

Dan Bittman a dezvăluit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că vreme de cinci ani a fost pe „lista neagră” din punct de vedere social și politic, din cauza convingerilor sale exprimate în Parlament. Acesta a precizat că în acea perioadă mulți dintre prietenii săi s-au îndepărtat de el.

„Cinci ani am intrat pe lista neagră. Am foarte mulți amici cărora le-ar fi plăcut să mă invite la vloguri și îmi spuneau că mi li s-a zis ca mai bine să nu. Îmi respect prietenii amicii indiferent de poziționarea lor.

Am pierdut niște prieteni, din cauza poziționării în Parlament și nu din cauza mea. Ei nu mă mai salută, ei nu mai vorbesc cu mine”, a precizat Dan Bittman.