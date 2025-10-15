Dan Bittman: „Dacă începe războiul o să plec din țară și o să-i conving și pe copii să vină cu mine. Nu e războiul meu”

Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că va pleca din țară, dacă va începe războiul.

La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache, cu privire la modul în care ar reacționa dacă ar începe războiul, Dan Bittman a declarat:

„O să încerc să fug din țară, să plătesc oricât și să plec. N-am ce să caut aici. Nu am pe cine să apăr. Pe copii o să încerc să-i conving să vina cu mine. Pentru că nu este lupta mea. Îi respect și pe ucraineni și pe ruși”, a declarat Dan Bittman.

