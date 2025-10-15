Dan Bittman, ironii amare despre ipocrizia bulei progresiste: „Activismul e pe bani. Vreau să fiu Zebră, nu doar Rincocer”

Dan Bittman a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre activismul pe care îl fac multe vedete din România și a precizat că în acest fenomen sunt implicate sume mari de bani.

„Activismul e pe bani. Toată viața mea am fost liberal de profesie și am constatat să fii general de armată și să lucrezi cu soldă apoi să ajungi șeful PNL-ului să candidezi la președinție, să scrii o carte, să-ți iei milioanele, să faci afișaj când nu erai în campanie și să nu tragă nimeni de urechi”, a precizat Bittman.

„Foarte bine, sunt liberal. Săriți cu banii!”, a adăugat cu ironie Dan Bittman.

Am scris o poezie apropo de Rinoceri și mă așteptam să explodeze comentariile nasoale. Am scris „Vreau să fiu zebră, nu doar Rincocer”. Finalul era că „Vreau să fiu Rinocer””, a mai precizat Bittman.

