Dan Bittman, marginalizat de prieteni, din cauza părerilor din pandemie: „Nu mă mai salută, nu mai vorbesc cu mine”

Dan Bittman a dezvăluit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că mulți prieteni au început să-l ocolească, după ce și-a exprimat ideile cu privire la pandemia de Covid, în urmă cu câțiva ani.

Dan Bittman, solistul Holograf, și-a amintit momentul din perioada pandemiei cum până și cunoscuți din mass-media au evitat să-l invite la emisiuni, din cauza poziționării sale controversate.

Acesta a menționat că cei care îi erau odată apropiați, refuză până în ziua de azi, să-l salute în urma celor declarate pe tema pandemiei de Covid.

„Cinci ani am intrat pe lista neagră. Am foarte mulți amici cărora le-ar fi plăcut să mă invite la vloguri și îmi spuneau că li s-a zis că mai bine să nu. Îmi respect prietenii, amicii indiferent de poziționarea lor.

Am pierdut niște prieteni, din cauza poziționării în Parlament și nu din cauza mea. Ei nu mă mai salută, ei nu mai vorbesc cu mine”, a precizat Dan Bittman.

Dan Bittman, revoltat de interzicerea accesului în sălile de spectacole, în timpul pandemiei

În perioada pandemiei de Covid-19, Dan Bittman a fost unul dintre artiștii care s-a revoltat împotriva închiderii sălilor de spectacole și interzicerii evenimentelor culturale, cum ar fi concertele.

Una dintre observațiile solistului Holograf, de la vremea respectivă, a fost faptul că cetățenii puteau utiliza în continuare transportul în comun, însă le era interzis accesul în sălile de concerte.