Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Suveranitatea hranei ne poate scăpa de otrava străină de la raft. Eugen Teodorovici despre soluția mall-urilor agroalimentare

Suveranitatea hranei ne poate scăpa de otrava străină de la raft. Eugen Teodorovici despre soluția mall-urilor agroalimentare

05 dec. 2025, 11:51, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici, candidat independent la Primăria Capitalei, a abordat una dintre cele mai stringente nevoi ale României – deficitul hranei autohtone și nevoia de revenire la suveranitatea alimentară. 

Eugen Orlando Teodorovici și-a anunțat retragerea miercuri din cursa pentru funcția de edil al Bucureștiului, însă a informat că are un protocol cu Daniel Băluță, candidatul PSD, în sensul în care social-democratul s-a angajat să-i continue proiectele dacă va fi ales de bucureșteni.

Cum ar funcționa mallul agroalimentar cu produse autohtone și fără intermediari

În opinia fostului ministru de Finanțe din Guvernul Dăncilă, România are resurse alimentare, însă nu sunt folosite inteligent. Astfel, Teodorovici propune sere în jurul Capitalei, care să aprovizioneze 4 mari centre agroalimentare exclusiv cu produse agroalimentare din țară.

Adică să poți să ai sere în jurul Bucureștiului, să produci, să ai acele 4 mall-uri țărănești, unde vin producătorii români de produse agroalimentare. Să ai 4 platforme în care mărfurile produsele agroalimentare se aduc, în care magazinele de care v-am spus, cei 117 din București, se aprovizionează, în care românul poate să meargă în weekend cu familia o zi într-un astfel de mall. Atenție, nu sunt tarabe unde se vinde marfa. Nu asta înseamnă mall țărănesc. Înseamnă un loc în care românul poate să meargă, să ai restaurante, terase, exact ca un mall normal, dar care are specificul acesta al vânzării produselor agroalimentare. Nu un Obor acoperit. Atenție, nu sunt tarabe.Te duci frumos, iei masa din produsele, din rețetele făcute drept tradiționale, din produsele agroalimentare românești. Atenție, fără intermediari. Noi am avut, e atât de simplu să faci chestia asta, a explicat fostul ministru în studioul Gândul.

Definim produsul românesc pentru a scăpa de produsele false cu tricolor de la raft

Însă, pentru ca această măsură să devină realitate, este nevoie în prealabil să fie definit extrem de clar produsul românesc, pentru a-l separa de cele artificial numite românești din supermarket.

Noi trebuie să definim întâi produsul românesc. Acest lucru în România nu există. Produsul îl împarți în componentele sale. Ambalaj, etape de procesare și așa mai departe. Tu, român, trebuie să gândești, țara, guvernul. La mezeluri, ce presupun ele ca etape pentru a avea produsul la raft? Să faci ambalajul. Perfect. Ai carcasa de porc. Ce faci la ea? Trebuie s-o feliezi, să o ambalezi, să o etichetezi. Multe astfel de lucruri. Și vezi exact cât are ca activitate românească încorporată în acel tip de produs. Atenție, la fructe, la mezeluri, le ai pe toate, da?

Și tu stabilești produsul românesc în funcție de interesul tău național, astfel încât o mare parte din acele activități românești să fie acolo încorporate. Pentru că altfel aduce un produs din afara țării și îl pui la raft cu tricolorul și zici că este produsul românesc, este fals. Ce vom găsi în magazin? De la producători, în primul rând, tot ce verdeață. Salată, pătrunjel, mărar, ardei, roșii, ogoșari, castraveți. Toate lucrurile acestea care se pot produce pentru bucureșteni, astfel încât să nu mai fie aduse produse care să ne otrăvească zilnic. Mai mult, primăria cartele va avea laboratorii proprii care vor asigura această verificare a tot ce sunt produse românești în tot ce sună bucurești. Absolut tot, a mai explicat Eugen Teodorovici.

Eugen Teodorovici explică de ce s-a retras din cursa pentru PMB. Ce a negociat fostul ministru de Finanțe cu Daniel Băluță

Doru Bușcu: Vizionarismul lui Călin Georgescu s-a adeverit/Avem criza apei, criza energiei și criza hranei

