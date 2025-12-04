Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul ministru Eugen Teodorovici a criticat vehement prestația puterii în actuala Criză a Apei. În opinia candidatului la alegerile locale din 7 decembrie, care și-a anunțat miercuri retragerea, ministrul Mediului și premierul ar fi trebuit să demisioneze până acum.
Eugen Orlando Teodorovici a comentat pe tema crizei momentului, remarcând că imaginile cu oamenii din Prahova care stau la coadă cu bidoanele arată un tablou demn de Africa, nu de o țară UE.
Politicianul a cerut imperios demisia ministrei Mediului, Diana Buzoianu, dar și a premierului Bolojan.
„100.ooo de oameni stau la coadă cu bidoane, ca-n Africa. Doamna Ministru, din punctul meu de vedere, trebuia demisă în secunda doi. Normal că politic nu se poate face ca doi miniștri de același partid să plece din guvern. Dar asta înseamnă politicul, din păcate, astăzi la domnul Bolojan.De fapt, domnul Bolojan trebuie să plece cu toată echipa domniei sale,pentru că fiecare zi pe care o petrece la Palatul Victorianu face decât să aducă pentru noi românii…”, a declarat fostul ministru de Finanțe.
Știți foarte bine cum lucrează un guvern. Ascultați-mă ce vă spun. Inclusiv în cazul domnului Moșteanu, uitați-vă puțin. Oamenii știa de la USR sunt la nivel de CSAT. Problemele pe care ei le creează sunt de CSAT. De ce? Două probleme în oglindă. Problema cu apa din două județe, adică nu suntem în război, dar practic suntem în război. Și problema domnului Moșteanu, impostura la nivelul CSAT-ului, unde s-au discutat cu siguranță chestiuni de top, să zic așa, ca și confidențialitate, poate chiar planurile NATO, fiind o țară aproape de războiul din Ucraina. Și atunci, la masa aceea nu cumva mai stă și altcineva care ar fi trebuit să știe de lucrurile acestea? Exact ca în cazul Cîțu. Credeți că despre Cîțu nu știa nimeni că a fost în pușcărie prin America? Și de ce a fost lăsat să fie pus prim-ministru? Tocmai pentrru că știau, a mai comentat Teodorovici.