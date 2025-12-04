Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul ministru Eugen Teodorovici a criticat vehement prestația puterii în actuala Criză a Apei. În opinia candidatului la alegerile locale din 7 decembrie, care și-a anunțat miercuri retragerea, ministrul Mediului și premierul ar fi trebuit să demisioneze până acum.

Eugen Orlando Teodorovici a comentat pe tema crizei momentului, remarcând că imaginile cu oamenii din Prahova care stau la coadă cu bidoanele arată un tablou demn de Africa, nu de o țară UE.

Teodorovici: Dl. Bolojan trebuie să plece cu toată echipa domniei sale

Politicianul a cerut imperios demisia ministrei Mediului, Diana Buzoianu, dar și a premierului Bolojan.

„100.ooo de oameni stau la coadă cu bidoane, ca-n Africa. Doamna Ministru, din punctul meu de vedere, trebuia demisă în secunda doi. Normal că politic nu se poate face ca doi miniștri de același partid să plece din guvern. Dar asta înseamnă politicul, din păcate, astăzi la domnul Bolojan.De fapt, domnul Bolojan trebuie să plece cu toată echipa domniei sale,pentru că fiecare zi pe care o petrece la Palatul Victorianu face decât să aducă pentru noi românii…”, a declarat fostul ministru de Finanțe.

Problemele create de USR sunt de nivelul CSAT

În același context al Crizei apei, invitatul a mai punctat că toți factorii de decizie știau de riscuri. Însă, arată Teodorovici, criza apei vine la scurt timp după demisia unui alt ministru USR, Ionuț Moșteanu. Acest partid creează probleme de nivelul CSAT, adică al securității naționale.