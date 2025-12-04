Criza apei din ultimele zile este o parte a unui tablou mai amplu al dezastrului, apreciază jurnalistul Doru Bușcu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. În viziunea jurnalistului Cațavencii, o ironie fatală a istoriei face ca previziunea lui Călin Georgescu, apă-hrană-energie, să se fi adeverit în ultimele luni.

Așa cum a scris Gândul într-o anchetă exclusivă (Detalii AICI), riscul unei crize iminente a apei era știut încă de luna trecută, însă oficialii din Ministerul Mediului au ascuns totul sub preș.

Suntem martorii unui „micro-dezastru cronic”, perpetuat de decenii

Invitatul lui Ionuț Cristache a remarcat că, pe fondul incompetenței generale din instituțiile statului, perpetuată de generații întregi, criza apei este doar cireașa de pe tort a crizelor simultane care au erupt în ultimele luni.

Avem o criză a apei, sunt localități rămase fără apă. Avem o criză a energiei, pentru că s-a scumpit pe de-o parte, pe de altă parte Lukoil, cresc carburanții. Și avem și o criză a hranei, pentru că s-au scumpit alimentele.Prin urmare, vizionarismul lui Călin Georgescu s-a adeverit, e constatabil.Apă hrană energie.Apă hrană energie. Omul a spus: o să urmeze, astea trei sunt esențiale. Și iată cum ironia fatală a istoriei îi aduce pe supraviețuitorii politici ai lui Călin Georgescu în fața acestui micro-dezastru cronic, de decenii.

Plătim tribut eșecului de a stopa fenomenul mediocrității

Doru Bușcu avertizează că plătim un tribut greu pentru lipsa de voință în a stopa fenomenul mediocrității de la vârful statului.

„Facem pe dracul în patru, ca să nu scoatem niciodată nasul deasupra apei. Generații, generații și generații de mediocri, oameni total lipsiți, nu numai de inteligență și de pregătire, dar și de voința de a face ceva, ni se așează de fiecare dată la alegeri, sunt numiți, se numesc între ei. Ies mediocrii, nasc alți mediocri. La un moment dat vor cădea cu o treaptă mai josși vor năvăli generațiile de proști. Și România e o țară frumoasă, bogată, plină de optimism și de folclor, care se apropie de un moment fatal”, a comentat jurnalistul Cațavencii.

Invitatul a mai remarcat că această Criză a apei nu e întâmplătoare, astfel de episoade sunt aproape cotidiene în România.

Pentru situații din astea care simuleazăa suta parte din gravitatea, să spunem, a unui bombardament,statul trebuie să aibă rezerve. Nu e un exercițiu, ar trebui să fim foarte bine antrenați,că exerciții de tipul ăsta, din prostie, se întâmplă aproape zilnic în România. Dar trebuie ca statul să livreze imediat din rezervele naționale,pentru că aia este noima rezervelor naționale. În cazul în care apare o disfuncționalitate, vin grânele, vine apa, vin păturile, alimentele, a conchis jurnalistul.

