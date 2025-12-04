Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu: Vizionarismul lui Călin Georgescu s-a adeverit/Avem criza apei, criza energiei și criza hranei

Doru Bușcu: Vizionarismul lui Călin Georgescu s-a adeverit/Avem criza apei, criza energiei și criza hranei

04 dec. 2025, 13:43, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Criza apei din ultimele zile este o parte a unui tablou mai amplu al dezastrului, apreciază jurnalistul Doru Bușcu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. În viziunea jurnalistului Cațavencii, o ironie fatală a istoriei face ca previziunea lui Călin Georgescu, apă-hrană-energie, să se fi adeverit în ultimele luni.

Așa cum a scris Gândul într-o anchetă exclusivă (Detalii AICI), riscul unei crize iminente a apei era știut încă de luna trecută, însă oficialii din Ministerul Mediului au ascuns totul sub preș.

Suntem martorii unui „micro-dezastru cronic”, perpetuat de decenii

Invitatul lui Ionuț Cristache a remarcat că, pe fondul incompetenței generale din instituțiile statului, perpetuată de generații întregi, criza apei este doar cireașa de pe tort a crizelor simultane care au erupt în ultimele luni.

Avem o criză a apei, sunt localități rămase fără apă. Avem o criză a energiei, pentru că s-a scumpit pe de-o parte, pe de altă parte Lukoil, cresc carburanții. Și avem și o criză a hranei, pentru că s-au scumpit alimentele.Prin urmare, vizionarismul lui Călin Georgescu s-a adeverit, e constatabil.Apă hrană energie.Apă hrană energie. Omul a spus: o să urmeze, astea trei sunt esențiale. Și iată cum ironia fatală a istoriei îi aduce pe supraviețuitorii politici  ai lui Călin Georgescu în fața acestui micro-dezastru cronic, de decenii.

Plătim tribut eșecului de a stopa fenomenul mediocrității

Doru Bușcu avertizează că plătim un tribut greu pentru lipsa de voință în a stopa fenomenul mediocrității de la vârful statului.

Facem pe dracul în patru, ca să nu scoatem niciodată nasul deasupra apei. Generații, generații și generații de mediocri, oameni total lipsiți, nu numai de inteligență și de pregătire, dar și de voința de a face ceva, ni se așează de fiecare dată la alegeri, sunt numiți, se numesc între ei. Ies mediocrii, nasc alți mediocri. La un moment dat vor cădea cu o treaptă mai josși vor năvăli generațiile de proști. Și România e o țară frumoasă, bogată, plină de optimism și de folclor, care se apropie de un moment fatal, a comentat jurnalistul Cațavencii.

Invitatul a mai remarcat că această Criză a apei nu e întâmplătoare, astfel de episoade sunt aproape cotidiene în România.

Pentru situații din astea care simuleazăa suta parte din gravitatea, să spunem, a unui bombardament,statul trebuie să aibă rezerve. Nu e un exercițiu, ar trebui să fim foarte bine antrenați,că exerciții de tipul ăsta, din prostie, se întâmplă aproape zilnic în România. Dar trebuie ca statul să livreze imediat din rezervele naționale,pentru că aia este noima rezervelor naționale. În cazul în care apare o disfuncționalitate, vin grânele, vine apa, vin păturile, alimentele, a conchis jurnalistul. 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Doru Bușcu despre clipul electoral nemarcat cu Nicușor Dan. „Are și el trei corpuri, trebuie să le împace într-un fel”

Securitatea energetică a României, pe marginea prăpastiei, după incidentul de la Paltinu. Specialiștii dezvăluie ce a salvat țara noastră să intre în beznă: „Data viitoare e posibil să nu mai avem norocul de acum”

Recomandarea video

Citește și

AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 4 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
21:09
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 4 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
EXCLUSIV Va fi primarul Capitalei viitorul președinte? Bușcu: E clar că un candidat ca Ciucu acolo bate/Se va scutura puțin partidul de competentul fără păr
19:02
Va fi primarul Capitalei viitorul președinte? Bușcu: E clar că un candidat ca Ciucu acolo bate/Se va scutura puțin partidul de competentul fără păr
EXCLUSIV Doru Bușcu despre clipul electoral nemarcat cu Nicușor Dan. „Are și el trei corpuri, trebuie să le împace într-un fel”
17:20
Doru Bușcu despre clipul electoral nemarcat cu Nicușor Dan. „Are și el trei corpuri, trebuie să le împace într-un fel”
EXCLUSIV Avertismentul lui Alexandru Rogobete: Riscul este să avem cea mai mare criză epidemiologică pe care a avut-o vreodată România  
16:14
Avertismentul lui Alexandru Rogobete: Riscul este să avem cea mai mare criză epidemiologică pe care a avut-o vreodată România  
EXCLUSIV Ștefan Popescu: Ucraina e sacrificată de interesele americane/Nu se negociază Ucraina, ci rutele
15:44
Ștefan Popescu: Ucraina e sacrificată de interesele americane/Nu se negociază Ucraina, ci rutele
EXCLUSIV Când se rezolvă criza PUG-lui Capitalei? Ciprian Ciucu explică cum ar putea rezolva Primăria criza locuințelor pentru tineri
14:29
Când se rezolvă criza PUG-lui Capitalei? Ciprian Ciucu explică cum ar putea rezolva Primăria criza locuințelor pentru tineri
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
„Podcast cu Prioritate” #87 by ProMotor: samsari auto, mașini cu probleme și concluziile lui Dan Babu după sute de verificări
ANALIZĂ Schița acordului de pace în Ucraina, o capcană strategică? Momentul acțiunii Rusiei este calculat, reputația lui Zelenski e pătată, Ucraina se confruntă simultan cu două crize: un scandal major de corupție și o urgență energetică
14:07
Schița acordului de pace în Ucraina, o capcană strategică? Momentul acțiunii Rusiei este calculat, reputația lui Zelenski e pătată, Ucraina se confruntă simultan cu două crize: un scandal major de corupție și o urgență energetică
FINANCIAR Moștenirile rescriu topul celor mai bogați oameni din lume. Încă 91 de miliardari au apărut într-un singur an
14:06
Moștenirile rescriu topul celor mai bogați oameni din lume. Încă 91 de miliardari au apărut într-un singur an
ECONOMIE Concedieri masive în trei fabrici din România. Sute de angajați pe drumuri
13:53
Concedieri masive în trei fabrici din România. Sute de angajați pe drumuri
EXTERNE Benjamin Netanyahu își pune omul de încredere la conducerea Mosad. Cine este Roman Gofman, „cel mai demn și potrivit candidat”
13:49
Benjamin Netanyahu își pune omul de încredere la conducerea Mosad. Cine este Roman Gofman, „cel mai demn și potrivit candidat”
CONTROVERSĂ Disperare în tabăra lui Drulă. Cu câteva zile înainte de vot, președintele și toți oamenii din jurul său luptă pentru candidatul USR. Tomac, consilier onorific, îi dedică o „odă”
13:47
Disperare în tabăra lui Drulă. Cu câteva zile înainte de vot, președintele și toți oamenii din jurul său luptă pentru candidatul USR. Tomac, consilier onorific, îi dedică o „odă”

Cele mai noi