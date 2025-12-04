Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Eugen Teodorovici explică de ce s-a retras din cursa pentru PMB. Ce a negociat fostul ministru de Finanțe cu Daniel Băluță

Eugen Teodorovici explică de ce s-a retras din cursa pentru PMB. Ce a negociat fostul ministru de Finanțe cu Daniel Băluță

04 dec. 2025, 18:18, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, candidatul independent la funcția de primar general al Capitalei, Eugen Teodorovici, a explicat motivele din spatele deciziei sale. Fostul ministru de Finanțe din cabinetul Dăncilă îl va susține pe social-democratul Daniel Băluță și speră ca acesta să-i continue proiectele.

Candidatul independent Eugen Orlando Teodorovici a dat detalii, în studioul Gândul, despre decizia sa de miercuri. Fostul social-democrat a anunțat că renunță la lupta electorală din 7 decembrie, în care Daniel Băluță și Ciprian Ciucu luptă umăr la umăr, fiind cotați cu cele mai mari șanse de câștig. (Detalii AICI).

„Lupta mea pentru București nu s-a încheiat aici”

Chestionat de moderator în legătură cu rațiunea care a stat la baza renunțării sale la lupta pentru funcția de edil al Capitalei, Eugen Teodorovici a subliniat că speră ca proiectele sale să fie continuate de fostul său coleg din PSD, Daniel Băluță.

Am crezut și cred în continuare, lupta mea pentru București nu s-a încheiat aici. Ieri am luat decizia să mă alătur lui Daniel Băluță, omului Daniel Băluță, nu PSD, nu altceva. E primarul care a făcut lucruri în sectorul 4, nimeni nu le poate contesta. Discuția mea cu el a fost vizazi de anumite soluții propuse de mine pentru bucureșteni. Cred că sunt cele mai bine targetate, cele mai clare soluții la problemele la care bucureștenii așteaptă rezolvare de foarte mulți ani. Daniel a spus-o foarte clar: Eugen, parte din soluțiile tale sunt prinse și în programul meu pentru București. Hai să găsim cea mai bună cale pentru ca acestea toate să prindă viață.

Ce prevede protocolul dintre Băluță și Teodorovici

Invitatul a punctat că el și primarul sectorului 4 au semnat un protocol de colaborare, care prevede sprijin politic pentru 7 decembrie, dar și asumarea de către edilul PSD a proiectelor fostului ministru.

Și atunci această colaborare e pe baza unui protocol semnat între noi doi, care spune clar că acest sprijin pe care Daniel o să-l aibă din partea mea înseamnă ca el să preia măsurile pe care deja eu le-am prezentat public. Să-și asume că ele vor fi implementate, iar eu îl voi ajuta (n.r. – cu susținerea din partea bazinului său electoral).

În acest context, Teorodovici a menționat proiectul său referitor la locuințele pentru tineri, dar și soluția parcărilor de 1 leu. Emisiunea integrală poate fi vizionată mai jos:

Eugen Teodorovici propune un scenariu de guvernare fără Ilie Bolojan și USR. ”Tot aceeași mentalitate au”

Undă verde pentru extinderea celui mai mare proiect de infrastructură din Capitală, magistrala M4. Daniel Băluță: „Investim 3,5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile, atrase de sectorul 4”

EXCLUSIV Eugen Teodorovici propune un scenariu de guvernare fără Ilie Bolojan și USR. ”Tot aceeași mentalitate au”
16:31
Eugen Teodorovici propune un scenariu de guvernare fără Ilie Bolojan și USR. ”Tot aceeași mentalitate au”
EXCLUSIV Teodorovici intervine în Criza Apei. “Oamenii ăia stau la coadă cu bidoanele ca în Africa/Buzoianu minte/Trebuia demisă în secunda doi/Bolojan trebuie să plece“
15:46
Teodorovici intervine în Criza Apei. “Oamenii ăia stau la coadă cu bidoanele ca în Africa/Buzoianu minte/Trebuia demisă în secunda doi/Bolojan trebuie să plece“
EXCLUSIV Doru Bușcu: Vizionarismul lui Călin Georgescu s-a adeverit/Avem criza apei, criza energiei și criza hranei
13:43
Doru Bușcu: Vizionarismul lui Călin Georgescu s-a adeverit/Avem criza apei, criza energiei și criza hranei
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 4 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
21:09
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 4 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
EXCLUSIV Va fi primarul Capitalei viitorul președinte? Bușcu: E clar că un candidat ca Ciucu acolo bate/Se va scutura puțin partidul de competentul fără păr
19:02
Va fi primarul Capitalei viitorul președinte? Bușcu: E clar că un candidat ca Ciucu acolo bate/Se va scutura puțin partidul de competentul fără păr
EXCLUSIV Doru Bușcu despre clipul electoral nemarcat cu Nicușor Dan. „Are și el trei corpuri, trebuie să le împace într-un fel”
17:20, 03 Dec 2025
Doru Bușcu despre clipul electoral nemarcat cu Nicușor Dan. „Are și el trei corpuri, trebuie să le împace într-un fel”
