Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, candidatul independent la funcția de primar general al Capitalei, Eugen Teodorovici, a explicat motivele din spatele deciziei sale. Fostul ministru de Finanțe din cabinetul Dăncilă îl va susține pe social-democratul Daniel Băluță și speră ca acesta să-i continue proiectele.

Candidatul independent Eugen Orlando Teodorovici a dat detalii, în studioul Gândul, despre decizia sa de miercuri. Fostul social-democrat a anunțat că renunță la lupta electorală din 7 decembrie, în care Daniel Băluță și Ciprian Ciucu luptă umăr la umăr, fiind cotați cu cele mai mari șanse de câștig. (Detalii AICI).

„Lupta mea pentru București nu s-a încheiat aici”

Chestionat de moderator în legătură cu rațiunea care a stat la baza renunțării sale la lupta pentru funcția de edil al Capitalei, Eugen Teodorovici a subliniat că speră ca proiectele sale să fie continuate de fostul său coleg din PSD, Daniel Băluță.

Am crezut și cred în continuare, lupta mea pentru București nu s-a încheiat aici. Ieri am luat decizia să mă alătur lui Daniel Băluță, omului Daniel Băluță, nu PSD, nu altceva. E primarul care a făcut lucruri în sectorul 4, nimeni nu le poate contesta. Discuția mea cu el a fost vizazi de anumite soluții propuse de mine pentru bucureșteni. Cred că sunt cele mai bine targetate, cele mai clare soluții la problemele la care bucureștenii așteaptă rezolvare de foarte mulți ani. Daniel a spus-o foarte clar: Eugen, parte din soluțiile tale sunt prinse și în programul meu pentru București. Hai să găsim cea mai bună cale pentru ca acestea toate să prindă viață.

Ce prevede protocolul dintre Băluță și Teodorovici

Invitatul a punctat că el și primarul sectorului 4 au semnat un protocol de colaborare, care prevede sprijin politic pentru 7 decembrie, dar și asumarea de către edilul PSD a proiectelor fostului ministru.

„Și atunci această colaborare e pe baza unui protocol semnat între noi doi, care spune clar că acest sprijin pe care Daniel o să-l aibă din partea mea înseamnă ca el să preia măsurile pe care deja eu le-am prezentat public. Să-și asume că ele vor fi implementate, iar eu îl voi ajuta (n.r. – cu susținerea din partea bazinului său electoral).

În acest context, Teorodovici a menționat proiectul său referitor la locuințele pentru tineri, dar și soluția parcărilor de 1 leu. Emisiunea integrală poate fi vizionată mai jos:

