Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 5 decembrie, de la ora 15.00

Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 5 decembrie, de la ora 15.00

04 dec. 2025, 19:41, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache - vineri, 5 decembrie, de la ora 15.00

Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!

Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele importante ale săptămânii 1 – 4 decembrie, dezbătute de invitații lui Ionuț Cristache: Ion Cristoiu, Ciprian Ciucu, Doru Bușcu și Eugen Teodorovici.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Eugen Teodorovici explică de ce s-a retras din cursa pentru PMB. Ce a negociat fostul ministru de Finanțe cu Daniel Băluță
18:18
Eugen Teodorovici explică de ce s-a retras din cursa pentru PMB. Ce a negociat fostul ministru de Finanțe cu Daniel Băluță
EXCLUSIV Eugen Teodorovici propune un scenariu de guvernare fără Ilie Bolojan și USR. ”Tot aceeași mentalitate au”
16:31
Eugen Teodorovici propune un scenariu de guvernare fără Ilie Bolojan și USR. ”Tot aceeași mentalitate au”
EXCLUSIV Teodorovici intervine în Criza Apei. “Oamenii ăia stau la coadă cu bidoanele ca în Africa/Buzoianu minte/Trebuia demisă în secunda doi/Bolojan trebuie să plece“
15:46
Teodorovici intervine în Criza Apei. “Oamenii ăia stau la coadă cu bidoanele ca în Africa/Buzoianu minte/Trebuia demisă în secunda doi/Bolojan trebuie să plece“
EXCLUSIV Doru Bușcu: Vizionarismul lui Călin Georgescu s-a adeverit/Avem criza apei, criza energiei și criza hranei
13:43
Doru Bușcu: Vizionarismul lui Călin Georgescu s-a adeverit/Avem criza apei, criza energiei și criza hranei
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 4 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
21:09
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 4 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
EXCLUSIV Va fi primarul Capitalei viitorul președinte? Bușcu: E clar că un candidat ca Ciucu acolo bate/Se va scutura puțin partidul de competentul fără păr
19:02, 03 Dec 2025
Va fi primarul Capitalei viitorul președinte? Bușcu: E clar că un candidat ca Ciucu acolo bate/Se va scutura puțin partidul de competentul fără păr
Mediafax
Incredibilul tren de mare viteză care leagă două dintre cele mai frumoase orașe din Europa
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
Primele IMAGINI de la priveghiul lui Adrian Pleșca. Văduva și copiii lui Artan, devastați de durere!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Unde se poate vota la alegerile locale de duminică. Precizările AEP
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
ESA intensifică cercetarea Pământului pe măsură ce viitorul agențiilor americane devine tot mai incert
EDITORIAL Ce rămâne după febra negocierilor dintre SUA și Rusia privind Ucraina
21:00
Ce rămâne după febra negocierilor dintre SUA și Rusia privind Ucraina
METEO Ciclonul Cassio a lovit Europa: Avertizări cod roșu de furtuni în Italia. Cum este afectată România
20:52
Ciclonul Cassio a lovit Europa: Avertizări cod roșu de furtuni în Italia. Cum este afectată România
BREAKING NEWS Gândul a avut dreptate. Președintele României Nicușor Dan a încălcat Constituția când a jucat în filmul electoral al lui Cătălin Drulă. Clipul, dat jos de BEC pentru că încalcă 3 legi și de 2 ori legea fundamentală a României
20:46
Gândul a avut dreptate. Președintele României Nicușor Dan a încălcat Constituția când a jucat în filmul electoral al lui Cătălin Drulă. Clipul, dat jos de BEC pentru că încalcă 3 legi și de 2 ori legea fundamentală a României
UTILE Alimentele care pot face minuni pentru longevitate. Concluzia la care au ajuns specialiștii
20:15
Alimentele care pot face minuni pentru longevitate. Concluzia la care au ajuns specialiștii
ECONOMIE Viktor Orban vrea să devină jucător pe piața petrolieră. MOL Ungaria vrea să cumpere benzinăriile deținute de Lukoil în Europa
20:02
Viktor Orban vrea să devină jucător pe piața petrolieră. MOL Ungaria vrea să cumpere benzinăriile deținute de Lukoil în Europa
INEDIT Un băiețel de 3 ani din India a intrat în elita mondială a șahului, deși nu știe să scrie sau să citească
20:01
Un băiețel de 3 ani din India a intrat în elita mondială a șahului, deși nu știe să scrie sau să citească

Cele mai noi