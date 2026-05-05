Daniel Zamfir: Nu îmi doresc ca PSD să mai facă parte dintr-o alianță cu USR

Într-o scurtă intervenție telefonică în studioul Gândul, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, senatorul social-democrat Daniel Zamfir a dat detalii referitor la pașii imediat următori ai partidului său odată cu succesul moțiunii de cenzură de marți. Politicianul a asigurat că PSD nu va mai intra la guvernare cu USR.

Ionuț Cristache: Dacă după toate declarațiile, unele la limita bunului simț, făcute de cei de la USR, după toate acuzele care vi s-au adus, după toate jignirile, după toate broaștele pe care ați fost nevoiți să le înghițiți în astea câteva luni de guvernare, sunteți dispuși să vă mai întoarceți într-un guvern cu USR?

Daniel Zamfir: Aici au fost, cum ați spus dvs., declarații dincolo de limita bunului simți și acuzații pe lângă nefondate, și absolut de neaceptat. Sigur, pentru că eu am un singur vot și o voce în Partidul Social-Democrat, eu îmi doresc foarte tare să nu mai facem guvern cu cei de la USR. Dincolo de toate acuzele și limbajul folosit, au probat până la urmă că nu sunt niște oameni care sunt demni să ocupe aceste funcții. Ce am văzut la Radu Salvador Miruță? Mai mult bufonerie și activități de pădure.

PSD nu este dispus să guverneze cu AUR

Senatorul social-democrat a mai subliniat că PSD nu fuge de guvernare. Însă, a dat asigurări că partidul său nu se va alia cu AUR, partenerul său la demersul moțiunii de cenzură, în acest sens. A fost practic o colaborare punctuală, mai spune Zamfir.

Dacă nu se va face acea rocadă, ne asumăm guvernarea fără probleme. Dar nu aș vrea să mă pronunț înainte să vedem care sunt discuțiile acolo. Sigur, după ce trece acest moment tensionat. România trebuie să fie guvernată până la urmă. Nu fugim de guvernare, dar nu va fi cu AUR. 

