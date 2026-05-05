Rareș Bogdan anunță un referendum în PNL, pe model PSD, dacă partidul să rămână sau să iasă de la guvernare: „Ar trebui să consultăm măcar forumurile județene”

Într-o intervenție telefonică la emisiunea „Ai Aflat” cu Ionuț Cristache, Rareș Bogdan a propus organizarea unei consultări interne în PNL, pe modelul folosit de PSD, pentru a decide direcția partidului privind rămânerea sau ieșirea de la guvernare, în contextul rezultatului moțiunii de cenzură.

Rareș Bogdan anunță un referendum în PNL

Europarlamentarul a subliniat că scorul înregistrat la moțiune trebuie tratat cu maximă seriozitate și analizat în interiorul partidului, fără decizii luate sub impulsul momentului.

„Vom vedea rezultatul acestei moțiuni. (n.r. Ionuț Cristache: Vi-l zic eu. 281, a picat Bolojan). 48 de voturi peste necesar pe care îl aveau. Este un scor foarte, foarte mare. \trebuie să-l conștientizăm și în același timp să găsim soluția optimă pentru a vedea ce trebuie să facă PNL”, a spus Rareș Bogdan.

Acesta a insistat că un partid cu o structură atât de amplă nu poate lua decizii rapide, fără consultări extinse în teritoriu.

„Eu cred, ca un om care cunoaște destul de bine Partidul Național Liberal și care respectă pe membrii Partidului Național Liberal, avem 282.000 de membri, că ar trebui să consultăm cel puțin forurile județene. Nu trebuie să ne pripim sub imperia emoției de moment.”, a adăugat el.

„PNL este un partid responsabil, e un partid prooccidental”

Rareș Bogdan a subliniat și profilul politic al formațiunii, pe care îl consideră un reper de stabilitate.

„Sigur că e nervozitate, sigur că e supărare, sigur că e decepție pentru unii, poate bucurie în tabăra celor care au inițiat moțiunea, dar PNL este un partid responsabil, e un partid prooccidental, are acest blazon pro-occidental, pro-european, pro-american și de asemenea, este un partid extrem de responsabil. Suntem un partid cu o istorie de peste 150 de ani, cel mai vechi partid din Uniunea Europeană. Suntem un partid care nu poate în niciun caz să ia decizii de la oră la alta sau de la un minut la altul.”, a mai spus europarlamentarul.

În opinia sa, decizia privind viitorul politic al PNL trebuie luată în urma unor discuții în profunzime cu structurile din teritoriu.

„Deci, eu cred că trebuie să ne îndreptăm, fiecare dintre noi către filialele județene, să stăm de vorbă cu aleșii noștri locali primari, consilieri județeni, consilieri locali, de asemenea, cu liderii noștri din teritoriu pentru a lua cea mai bună decizie.”, a conchis Rareș Bogdan.

Recomandarea autorului: