Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Rareș Bogdan îl atacă pe Ilie Bolojan la Gândul: „Prea puține investiții /prea puține reforme”

Rareș Bogdan îl atacă pe Ilie Bolojan la Gândul: „Prea puține investiții /prea puține reforme”

Bianca Dogaru
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Într-o intervenție live la emisiunea Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Rareș Bogdan a lansat un atac tăios la adresa lui Ilie Bolojan și i-a reproșat că nu a făcut suficiente investiții și reforme în timpul mandatului de premier.

Rareș Bogdan a declarat că mandatul lui Ilie Bolojan nu a adus rezultatele așteptate. Acesta consideră că ritmul schimbărilor a fost mult prea lent și că Executivul nu a reușit să finalizeze proiectele mari de care România avea nevoie.

„În fruntea Guvernului, a avut prea puține investiții și prea puține realizări din punct de vedere al reformelor. Din păcate, din diverse motive, din cauza unui PSD care a pus piedici și din cauza unei lipse de comunicare sau a inadaptării la București și la o negociere, nu a fost bine.”

Deși face parte din același partid, europarlamentarul s-a arătat dezamăgit de mandatul premierului demis și a subliniat că se aștepta la un „ritm mult mai alert” din partea sa.

„Eu personal, așteptam mai multe investiții și așteptam un ritm al reformelor mult, mult mai alert decât a fost, dar este doar părerea mea,” a declarat acesta.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Cristoiu, uluit de rapiditatea cu care PNL-iștii îl execută pe Ilie Bolojan: În spatele planului e o forță foarte mare
17:08
Cristoiu, uluit de rapiditatea cu care PNL-iștii îl execută pe Ilie Bolojan: În spatele planului e o forță foarte mare
EXCLUSIV Daniel Zamfir: Nu îmi doresc ca PSD să mai facă parte dintr-o alianță cu USR
16:28
Daniel Zamfir: Nu îmi doresc ca PSD să mai facă parte dintr-o alianță cu USR
ULTIMA ORĂ Rareș Bogdan anunță un referendum în PNL, pe model PSD, dacă partidul să rămână sau să iasă de la guvernare: „Ar trebui să consultăm măcar forumurile județene”
16:25
Rareș Bogdan anunță un referendum în PNL, pe model PSD, dacă partidul să rămână sau să iasă de la guvernare: „Ar trebui să consultăm măcar forumurile județene”
EXCLUSIV Ponta: Bolojan va rămâne în istorie ca un om capturat de o grupare teroristă, USR
15:43
Ponta: Bolojan va rămâne în istorie ca un om capturat de o grupare teroristă, USR
EXCLUSIV Petrișor Peiu: AUR a trecut testul de maturitate/Suntem foarte departe de PSD, nu ne gândim la o înțelegere/Obiectivul AUR, alegeri anticipate
15:17
Petrișor Peiu: AUR a trecut testul de maturitate/Suntem foarte departe de PSD, nu ne gândim la o înțelegere/Obiectivul AUR, alegeri anticipate
EXCLUSIV Cristoiu vede în Lia Olguța Vasilescu salvarea PSD. ”Să se curețe de viciul fundamental al lor, sinecurismul”
13:22
Cristoiu vede în Lia Olguța Vasilescu salvarea PSD. ”Să se curețe de viciul fundamental al lor, sinecurismul”
Mediafax
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Cinci proiecte majore noi de infrastructură rutieră, preluate de CNIR
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
Cimpanzeii, cele mai apropiate rude ale oamenilor, ar putea prezice vremea

Cele mai noi

Trimite acest link pe