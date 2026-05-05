Rareș Bogdan îl atacă pe Ilie Bolojan la Gândul: „Prea puține investiții /prea puține reforme”

Într-o intervenție live la emisiunea Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Rareș Bogdan a lansat un atac tăios la adresa lui Ilie Bolojan și i-a reproșat că nu a făcut suficiente investiții și reforme în timpul mandatului de premier.

Rareș Bogdan a declarat că mandatul lui Ilie Bolojan nu a adus rezultatele așteptate. Acesta consideră că ritmul schimbărilor a fost mult prea lent și că Executivul nu a reușit să finalizeze proiectele mari de care România avea nevoie.

„În fruntea Guvernului, a avut prea puține investiții și prea puține realizări din punct de vedere al reformelor. Din păcate, din diverse motive, din cauza unui PSD care a pus piedici și din cauza unei lipse de comunicare sau a inadaptării la București și la o negociere, nu a fost bine.”

Deși face parte din același partid, europarlamentarul s-a arătat dezamăgit de mandatul premierului demis și a subliniat că se aștepta la un „ritm mult mai alert” din partea sa.