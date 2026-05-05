Sorin Grindeanu schițează portretul viitorului premier: „Sunt toate variantele pe masă. Ar trebui să fie PNL”

Sorin Grindeanu schițează portretul viitorului premier, după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a trecut cu 281 de voturi. Președintele PSD a menționat faptul că această decizie ca sprijinul să fie retras a fost rezultatul unei consultări la nivel intern.

Situația a fost analizată de PSD, în ultimele săptămâni, prin întâlniri și ședințe cu reprezentanții locali ai facțiunii politice.

„Am să spun ceea ce noi am spus la Partidul Social-Democrat în ultimele săptămâni. De fapt, de când am început această consultare internă. Vă rog să vă amintiți că n-a fost un vot, cel puțin în ceea ce privește Partidul Social-Democrat, care a venit așa, pe o emoție. Noi, de câteva săptămâni bune, am mers în țară, am făcut întâlniri regionale, ne-am întâlnit cu toți primarii, cu toți consilierii județeni. Au fost mii de oameni cu care ne-am întâlnit în această perioadă. Am votat, am făcut o consultare internă, aproape 98% dintre colegii mei au spus că trebuie să retragem sprijinul și să-l schimbăm pe Ilie Bolojan. Asta am făcut”, a declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.

Votul a venit în urma consultărilor interne.

„Dar n-a venit, acest vot de azi, n-a venit dintr-o dată. A venit urmare a unei evaluări. Revin. Am spus în toate aceste săptămâni, am spus și ieri, spun și acum, după moțiune. Noi ne dorim să găsim rapid o majoritate în interiorul acestei coaliții de guvernare. Nu vom vota guverne minoritare. PSD-ul în acest moment este deschis la orice variantă care s-ar degaja, urmare a consultărilor de la Palatul Cotroceni”, a continuat Grindeanu.

Ce spune despre viitorul premier?

Președintele PSD a precizat că opțiunile sunt deschise pe masă în privința alegerii viitorului premier al României. El menționează că în condițiile în care se va respecta ceea ce s-a semnat anterior, „ar trebui să fie PNL”.

„Am spus că sunt toate variantele pe masă. Dacă e să se respecte în continuare ceea ce s-a semnat în urmă cu un an și ceva, ar trebui să fie PNL. Nu vreau să fiu interpretat greșit. Eu nu vreau să dau lecții, nu vreau să îi îndrum pe cei de la PNL ce să facă, fiindcă s-ar interpreta.

Eu pot să vorbesc în numele PSD, care își dorește continuarea acestei coaliții de guvernare, găsirea unei soluții, așa cum a spus și președintele Nicușor Dan, în interiorul acestei coaliții”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Sursă video: Antena 3 CNN

Sursă foto: Mediafax Foto